Le prochain projet d'Orelsan est complètement déjanté (et non, ce n'est pas un nouvel album)

Le rappeur fait bientôt son retour sur le devant de la scène pour un nouveau projet déjanté, mais ce ne sera pas pour la musique !

Depuis qu'il s'est fait connaître sur Internet en 2008, Orelsan est devenu l'une des personnalités incontournables du rap français. Des Victoires de la musique en pagaille pour Le chant des Sirènes, La fête est finie, et Civilisation, des albums certifiés de platine ou de diamant rapidement après leur sortie... Aurélien Pascal Cotentin de son vrai nom est un incontournable de l'univers musical français actuel.

Mais Orelsan ne fait pas que de la musique, loin de là. Après le film Comment c'est loin et la série Bloquée (diffusée sur Youtube et Canal+), le rappeur revient pour un nouveau projet audiovisuel. Si ses fans promettent déjà d'être au rendez-vous, les premières informations dévoilées le 19 juin 2025 n'ont pas manqué d'étonner !

Sony Pictures © Sony Pictures

Orelsan signe son retour au cinéma avec un film fantastique mystique. Oui oui, vous avez bien lu ! L'interprète de "Basique" incarne Aurélien, un musicien qui vient d'achever une tournée éprouvante (toute ressemblance avec des personnalités existantes est sans doute fortuite...). Il décide alors de s'installer au Japon avec sa femme Nanako, enceinte de leur premier enfant. Ils emménagent dans une maison traditionnelle de la campagne japonaise, où le héros découvre une armure ancestrale dans un puits. Cette découverte va réveiller d'étranges créatures, les Yokaïs.

La mise en ligne de la bande-annonce de ce film, réalisé par David Tomaszewski et écrit par Orelsan, n'a pas manqué de faire réagir les utilisateurs du réseau social X, le 19 juin : "ça sent tellement Dragon Ball version live action", s'inquiète l'un d'entre eux, quand d'autres assurent que ça "attise la curiosité". Plus extrêmes, certains sont très enthousiastes et affirment que le rappeur va "sauver le cinéma français".

Il faudra encore patienter quelques mois pour découvrir l'étonnant projet d'Orelsan au cinéma. Yoroï est annoncé dans les salles obscures à l'automne, le 29 octobre 2025. A quelques jours d'Halloween donc.