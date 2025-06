Squid Game : à quelle heure sortent les épisodes de la saison 3 sur Netflix ?

A quelle heure l'ultime saison de Squid Game sera-t-elle mise en ligne ce vendredi sur Netflix ? Les fans n'en peuvent plus !

Cette fois, c'est bientôt la fin du jeu. Squid Game dévoile sa troisième saison ce vendredi 27 juin. Il s'agira surtout de la dernière saison de la série coréenne événement, qui prend donc fin à l'issue des ces derniers épisodes mis en ligne sur Netflix. L'intrigue reprendra directement à la fin de la saison 2, qui s'était terminée sur un cliffhanger : la révolte fomentée par Gi-hun, bien déterminée à mettre fin au "Squid Game", n'a pas aboutie, puisque ce dernier a été trahi par le joueur n°1 (qui est en réalité le Front Man, le maître du jeu). Il saborde la révolte et tue Jung-bae, meilleur ami de Gi-hun.

La saison 3 de Squid Game reprend directement après ces événements, avec une nouvelle salve d'épreuves mortelles. Et la suite est attendue : la fin abrupte de la précédente saison avait frustré plusieurs abonnés de Netflix, qui ont reproché à Squid Game de laisser une impression d'inachevée. Il aura donc fallu attendre six mois pour savoir quelles seraient les conséquences de la révolte de Gi-hun, et comment s'achèvera la série. Cela a toutefois laissé le temps aux fans d'élaborer plusieurs théories.

A quelle heure voir la saison 3 de Squid Game sur Netflix ?

Ce vendredi 27 juin, les abonnés découvriront donc comment se termine la série la plus populaire de tous les temps sur Netflix. Et si vous n'en pouvez plus d'attendre, bonne nouvelle : les épisodes seront mis en ligne rapidement, mais il n'y a pas non plus besoin de se lever aux aurores pour binge-watcher l'intégralité de la saison.

Les derniers épisodes de Squid Game sont mis en ligne à 9h01 très exactement (heure française), comme c'est habituellement le cas pour les productions originales de la plateforme de streaming au N rouge.

Pas de saison 4, mais...

On vous conseille de savourer ces épisodes, puisqu'ils marqueront la fin définitive de l'une des séries les plus addictives de Netflix. Aucune saison 4 n'est programmée, et les aventures de Gi-Hun devraient s'achever ce vendredi. En revanche, on peut imaginer que l'univers de Squid Game continue d'être développé par Netflix. Un spin-off pourrait en effet voir le jour, si l'on en croit les déclarations du créateur, Hwang Dong-hyuk, au micro du magazine People. Peu loquace sur le sujet, il a toutefois laissé entendre qu'"il y a une chance" qu'une autre histoire du même genre soit développée.

Auprès du Hollywood Reporter en janvier dernier, il a également développé ses idées : une série sur ce qu'il s'est passé entre la saison 1 ou 2, ou alors évoquer le passé de personnages récurrents, comme le Front Man ou le Recruteur. A voir désormais si Netflix donne le feu vert, mais on imagine mal la plateforme se priver de telles audiences. D'autant qu'il ne s'agirait pas de la seule série Netflix étendue, puisque La Casa de Papel a donné lieu à la série Berlin.