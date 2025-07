Nous attendions la sortie de ce film avec impatience... Mais il nous a quand même déçus

C'est l'un des films que l'on attendait le plus en ce début d'année à Linternaute.com, mais il n'a pas été à la hauteur de toutes nos attentes.

Il y a des films qui nous prennent par surprise alors qu'on n'y croyait absolument pas. D'autres qu'on attend avec impatience de découvrir en salles de cinéma depuis l'annonce du projet, de son casting, ou la sortie de sa première bande-annonce. C'était notre cas lorsqu'on a découvert les premières images de ce blockbuster, il y a quelques mois. Celles-ci donnaient la promesse d'un film d'aventure épique, riche en scènes d'action haletantes et de visuels à couper le souffle.

C'est également le souci lorsqu'on a de grandes attentes, surtout au cinéma : il y a de fortes chances d'être déçu. Si le retour de la franchise depuis 2015 n'a pas vraiment fait d'étincelles, on attendait tout de même Jurassic World : Renaissance avec impatience. L'intrigue se déroule 30 ans après le dernier opus, alors que les dinosaures vivent désormais reclus (en partie) sur une île près de l'Equateur. Des aventuriers s'y rendent toutefois pour prélever des échantillons sur ces grosses bestioles qui permettraient de développer des remèdes miraculeux contre les maladies cardiovasculaires. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey et Mahershala Ali remplacent Chris Pratt et Bryce Dallas Howard dans ce film réalisé par Gareth Edwards (Rogue One).

Il y a certes des points positifs. Jurassic World : Renaissance possède beaucoup de qualités et s'élève comme l'un des meilleurs épisodes de la saga depuis 2015. Visuellement, un cap a été franchi : ce nouvel épisode est sublime. Tourné en 35 mm, le film propose un véritable voyage en Equateur sur une île luxuriante abandonnée, un régal pour les yeux. Les séquences mettant en scène des dinosaures nous ont toutes tenu en haleine par leur maitrise de la tension. C'est indubitablement un vrai spectacle pour les yeux.

Mais Jurassic World : Renaissance échoue sur un élément fondamental : l'écriture de ses personnages. Alors qu'ils sont solidement introduits dans les premières minutes, le scénario les perd rapidement de vue au profit d'une succession de scènes de poursuites aves des dinosaures. Mais sans personnage consistants qui évoluent au fil de l'intrigue, aucun film ne peut espérer réussir à captiver les spectateurs. Les enjeux émotionnels et thématiques sont très limités et ne viennent pas apporter de profondeur à cet opus.

Jurassic World : Renaissance est également hautement prévisible. Rapidement, on comprend qui va survivre, et qui va mourir, et la tension du film s'effrite. On a surtout l'impression que Gareth Edwards s'est contenté de réaliser un hommage au premier épisode de la saga Jurassic Park, jusqu'à son thème principal resservi à toutes les sauces. Si vous cherchez du grand spectacle sans prise de tête, Jurassic World vous apportera tout de même une dose d'émotions fortes bienvenue, dès le 4 juillet au cinéma !