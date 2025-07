Ce film culte vient de fêter ses 50 ans et reste l'un des meilleurs blockbusters de tous les temps

Il y a 50 ans, ce film s'est imposé comme l'un des plus grands classiques du cinéma. Disponible sur Netflix, il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie.

Certains films peuvent se vanter d'avoir eu un impact notable dans l'histoire du cinéma. Citizen Kane a dynamité la chronologie dans les scénarios tout en proposant des plans ultra-symboliques jamais vus ; Psychose est considéré comme le premier slasher de l'histoire ; L'exorciste est devenu le premier film d'horreur nommé à l'Oscar du meilleur film ; Toy Story est le premier film en animation 3D.

Il y a 50 ans, un film a lui aussi fait son entrée dans l'histoire du septième art en devenant le tout premier blockbuster estival de l'histoire. Gros budget pour l'époque (9 millions de dollars), grande distribution dans 409 salles (du jamais vu pour l'époque), campagnes publicitaires intense et produits dérivés, c'est une première pour un film de genre. Au-delà de ça, cette grosse production reste un film adulé par la critique, adoré du public, et l'un des plus terrifiants du cinéma. Cerise sur le gâteau : il a lancé la carrière de l'un des plus grands cinéastes de sa génération.

© /AP/SIPA (publiée le 25/06/2025)

Les dents de la mer est sorti aux Etats-Unis le 20 juin 1975. Adaptation du roman de Peter Benchley, ce thriller horrifique porté par Richard Dreyfuss met en scène un grand requin blanc qui attaque les baigneurs d'une station balnéaire américaine. Le chef de la police locale, un chasseur de requins et un biologiste marin se lancent alors à sa poursuite pour le chasser.

Les dents de la mer propulse la carrière de Steven Spielberg (Jurassic Park, E.T., les Indiana Jones, Il faut sauver le soldat Ryan...), qui se cantonnait jusqu'alors à tourner des épisodes de séries tv et des longs-métrages jugés mineurs pour Universal Pictures. Car ce tournage particulièrement difficile a forcé le cinéaste, alors âgé de 29 ans, à faire preuve de créativité : c'est pourquoi on ne voit quasiment pas de requin avant les dernières minutes, le réalisateur préférant suggérer sa présence grâce au thème musical devenu culte de John Williams. Et le pouvoir de la suggestion est l'un des choix de mise en scène les plus novateurs !

Si vous êtes curieux de savoir comment s'est déroulé le tournage des Dents de la mer, bonne nouvelle : un documentaire est disponible sur Disney+ à partir du 11 juillet 2025, avec des images d'archives exclusives fournies par Steven Spielberg lui-même. Le film, lui, est disponible sur Netflix dès le 3 juillet, mais aussi à l'achat ou à la location sur la plateforme Canal VOD.