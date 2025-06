Les Simpson : ce personnage majeur de la série va mourir ! (spoilers)

Attention, spoilers : un personnage emblématique de la série "Les Simpson" sera bientôt au Paradis.

On est habitués à voir nos chouchous mourir dans les séries télévisées. Mais jusque-là, Les Simpson nous avaient épargné, privilégiant le rire aux larmes. Jusqu'à maintenant. Attention, spoiler : dans le dernier épisode de la saison 36 de la série, les fans découvraient que Marge était décédée !

Rassurez-vous cependant, cela ne signifie pas que l'on ne verra plus la maman de Bart, Lisa et Maggie dans la série. Cette information a été dévoilée au cours d'un montage musical se déroulant dans le futur. La suite contient des spoilers sur cet épisode. L'épisode débute alors que les deux aînés de la fratrie réalisent qu'ils sont trop grands pour regarder leur dessin animé favori, et se demandent s'ils vont rester proches à l'avenir sans ce socle qui les unit.

L'épisode propose alors un saut 35 ans dans le futur, alors que Lisa et Bart se sont effectivement éloignés. Au cours d'un montage musical, on apprend alors que Marge était décédée avant son mari, Homer. Une séquence montre notamment toute la famille à l'enterrement, alors que les trois enfants sont adultes. Au cours de plusieurs péripéties, qui voient Bart et Lisa se retrouver, Marge les observe depuis le paradis avec bonheur... On apprend également qu'elle vit une romance avec Ringo Starr, son idole !

Un épisode bientôt disponible en France

Vous l'aurez donc compris, Marge meurt donc, mais dans un seul épisode ! La mère de famille sera bien de retour dans les futures saisons des Simpsons, d'autant plus que le temps s'écoule visiblement très différemment à Springsteen. L'épisode a été diffusé le 18 mai dernier aux Etats-Unis, mais l'information a mis du temps avant d'arriver à nos frontières. Logique, puisque la saison 36 de la série d'animation n'est pas encore diffusée en France. C'est le 9 juillet qu'on pourra la découvrir, sur Disney+. Et pour ce qui est de l'avenir du programme, pas de panique, puisque la série a été renouvelée jusqu'à sa saison 40 (2029 donc).