Ces couples de stars se sont séparés en 2025

Le prince de Savoie a annoncé sa séparation avec l'actrice française en mars 2025, confiant qu'ils n'étaient plus ensemble depuis quatre ans.
La star d'"Elvis" et le mannequin se sont séparés en début d'année après trois ans de relation. Kaia Gerber s'affiche depuis avec l'acteur Lewis Pullman.
L'acteur de "Stranger Things" et l'interprète de "Smile" se sont séparés en février, après quatre ans de mariage et cinq ans de relation.
En janvier dernier, Jessica Alba a annoncé sa rupture avec le producteur Cash Warren, qu'elle fréquentait depuis le tournage du film "Les Quatre fantastiques" en 2004.
En juin, de nombreux magazines peoples annoncent la rupture entre l'acteur qui jouait Legolas dans "Le Seigneur des Anneaux" et la chanteuse aux tubes planétaires.
Le 27 juin, les acteurs qui se sont donnés la réplique dans "Jeux d'enfant" annoncent leur séparation "d'un commun accord", après 18 ans de relation et deux enfants.
A découvrir :