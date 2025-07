Unanimement saluées, ce sont les meilleures séries de l'année 2025 (pour l'instant)

Ces séries ont déjà fait parler d'elles depuis le début de l'année et sont, pour le moment, considérées comme les meilleures de l'année 2025.

On est à la moitié de l'année : il est temps de s'interroger sur les séries qui ont marqué 2025. De nombreux programmes ont créé l'événement depuis janvier, et il a été difficile d'établir une liste à la fois concise et exhaustive, tant au niveau des plateformes de diffusion que des genres. Nous avons donc choisi de nous concentrer uniquement sur les nouveautés, c'est-à-dire qui n'ont dévoilé qu'une seule saison au 30 juin 2025 (même si elles ont été renouvelées). C'est pourquoi vous ne trouverez pas la saison 2 d'Andor par exemple. Les dossiers oubliés ou Paradise obtiennent également une mention honorable. Mais s'il ne fallait en retenir que 8, les voici.

Une série française qui a fait l'unanimité

L'une des séries qui a le plus marqué en ce début d'année 2025 est française. Treize ans après sa première saison, Bref. s'est offert une suite mise en ligne sur Disney+ le 14 février 2025. Le public est tombé amoureux de ces six épisodes qui voient le héros chercher à sortir de ses schémas toxiques et de sa dépression. Elle reste la série la mieux notée de l'année par les utilisateurs d'Allociné.

Une véritable claque

L'une des séries les plus marquantes de l'année reste Adolescence. Prouesse britannique où chacun des quatre épisodes est tourné en un unique plan séquence, elle s'interroge sur les dérives du masculinisme suite à l'assassinat d'une jeune fille, le mal-être des ados d'aujourd'hui, ou encore la question de la responsabilité collective et individuelle. Elle est devenue en quelques mois la seconde série anglophone la plus vue de tous les temps sur la plateforme de streaming. A voir sur Netflix.

© Courtesy of Netflix © 2024

Un bijou d'animation

Autre série française, Astérix et Obélix : le Combat des Chefs a séduit les abonnés de Netflix. La série animée d'Alain Chabat capture parfaitement l'esprit d'Uderzo et Goscinny tout en y ajoutant sa créativité et son irrévérence habituelle. Les fans sont conquis, les autres aussi !

Plongée hilarante à Hollywood

Il n'y a pas que Netflix dans la vie : des pépites sont sorties sur d'autres plateformes de streaming cette année. Apple TV+ s'est distinguée avec The Studio, série comique de Seth Rogen qui se déroule dans les coulisses de l'industrie du cinéma, idéal pour les cinéphiles. Satire acerbe d'Hollywood et cameos à gogo peuplent cette première saison en 10 épisodes.

Tension maîtrisée à l'hôpital

De son côté, Max s'est illustrée dès le début de l'année en dévoilant la nouvelle série médicale The Pitt. Chaque épisode décrit une heure de garde dans le service des urgences de l'hôpital de Pittsburgh, pour une plongée immersive. Haletante tout en ayant un vrai propos social et des personnages attachants, c'était l'une des très bonnes surprises de ce début d'année.

Gros crimes et supers acteurs

Plus récemment, le thriller MobLand a fait forte impression sur Paramount+ grâce à son casting de stars (Tom Hardy, Helen Mirren, Pierce Brosnan...) et la tension dans chacun des dix épisodes de cette série, qui décrit les luttes de pouvoir au sein d'un syndicat du crime mondial.