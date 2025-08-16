Dans ce biopic sorti il y a 23 ans, Will Smith livre l'une des meilleures performances de sa carrière

En streaming, il est possible de découvrir l'un des meilleurs rôles de Will Smith, dont la performance a été unanimement acclamée.

Avant la claque aux Oscars 2022, Will Smith était un acteur admiré, adoré du public et respecté par ses pairs. Révélé dans la série Le Prince de Bel-Air, il s'est ensuite illustré dans des films très populaires (Hitch expert en séduction, Je suis une légende, Men in Black, I, Robot, A la recherche du bonheur...). Il devient alors l'un des comédiens les mieux payés d'Hollywood. Il a été régulièrement nommé à l'Oscar du meilleur acteur, avant de le remporter en 2022 pour La Méthode Williams (quelques minutes après avoir asséné une gifle à Chris Rock sur scène).

Will Smith compte donc de nombreux rôles mythiques dans sa filmographie. L'un d'entre eux figure dans un biopic sorti en 2002. L'acteur, également rappeur, y livre une performance bluffante, ayant notamment pris 17,5 kilos et suivi un entraînement intensif pour entrer dans la peau de son personnage : le légendaire boxeur Mohammed Ali. "Will Smith apporte tout son charisme, sa profonde humanité à ce personnage fascinant", notait Le Figaroscope au moment de la sortie du film, quand Le Parisien saluait une prestation "avec une conviction et un mimétisme troublant". Pour son interprétation dans Ali, Will Smith a été nommé aux Oscars et aux Golden Globes.

© REX FEATURES/SIPA (publiée le 07/07/2025)

C'est Michael Mann qui a réalisé et co-écrit le film Ali, sorti en 2002 en France. Comme son nom l'indique, il suit la vie du boxeur américain de sa victoire historique contre Sonny Liston en 1964 jusqu'à son célèbre combat contre George Foreman, dix ans plus tard. Le long-métrage, noté 3,8/5 par les lecteurs de Linternaute, s'intéresse notamment à ses engagements politiques et sa relation avec Malcolm X, incarné par Mario Van Peebles.

De nombreux visages connus se trouvent également au casting, comme Jon Voight, Jamie Foxx, Jeffrey Wright, Giancarlo Esposito, LeVar Burton ou l'épouse de Will Smith, Jada Pinkett Smith.

Ali est à voir en streaming, si vous ne l'avez encore jamais vu. C'est sur la plateforme de streaming Max qu'il faut se rendre pour le découvrir, moyennant un abonnement dont les premiers tarifs débutent à 5,99 euros par mois. Il est également visible sur d'autres plateformes, à l'achat et à la location en VOD.