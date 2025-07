Elle se regarde en 6 heures : voici la série française de l'été à découvrir sur Netflix

Pour le début des vacances d'été, Netflix met en ligne une nouvelle série française à regarder en un week-end.

L'été est bien installé, et Netflix sort ses premières séries pour profiter de vacances bien méritées. Après la mise en ligne de Squid Game et de Sandman juste avant les vacances scolaires, la plateforme de streaming propose à ses abonnés de découvrir une nouvelle série française estivale, entre drame et thriller. Si vous aimez les drames familiaux avec un accent d'enquête comme Grand Hôtel, ce nouveau programme est probablement fait pour vous.

Au menu de cette fiction en 6 épisodes : de beaux décors, des rebondissements à l'image des feuilletons d'été, un casting connu... De quoi régaler les abonnés de Netflix ! L'intrigue se déroule dans un domaine floricole en Provence. On y suit une jeune mère au passé sombre et trouble, qui cherche à démarrer une nouvelle vie en tant que cueilleuse. Mais son nouveau patron à la tête de l'exploitation est rapidement retrouvé assassiné et elle devient alors la principale suspecte. Alors que les accusations s'accumulent, elle découvre que son patron lui a légué le domaine...

© Marie Genin/Netflix

Soleil Noir est la dernière création du scénariste Nils-Antoine Sambuc, qui a notamment travaillé sur les séries En thérapie ou Le sang de la vigne. Il a réuni à ses côtés un casting de visages connus des téléspectateurs français. Vue dans la mini-série Netflix Un couple parfait en 2024, Isabelle Adjani est de retour sur la plateforme de streaming. L'actrice quintuplement césarisée donne la réplique à Thibault de Montalembert (Dix pour cent), Ava Baya (GTMax, Une amie dévouée), Guillaume Gouix (La French, Braqueurs, Hors les murs), Simon Ehrlacher (Plus belle la vie, Escort Boys) ou Claire Romain (Ici tout commence, Cat's Eyes).

La nouvelle série Netflix est composée de seulement 6 épisodes, d'une durée d'une heure chacun environ. Idéal pour occuper les soirées d'été ou les week-ends si vous ne souhaitez pas vous engager sur le très long terme avec un nouveau programme, puisqu'elle se binge-watche de fait très rapidement. Soleil Noir est mise en ligne le 9 juillet 2025, et il faut un abonnement à Netflix pour en profiter.