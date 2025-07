Ce thriller inspiré d'une histoire vraie a impressionné Cannes, c'est le meilleur à voir sur Netflix cette semaine

Huis clos haletant qui s'inspire de faits réels, voici le film que l'on vous conseille de découvrir sur Netflix cette semaine.

Chaque semaine, les plateformes de streaming font le plein de nouveaux programmes. Difficile de savoir où donner de la tête et lequel privilégier, entre les productions originales de chaque site, la mise en ligne de classiques du septième art ou la diffusion des dernières sorties cinéma. C'est pourquoi on vous recommande cette semaine de découvrir ce thriller inspiré d'une histoire vraie. Après avoir fait forte sensation à Cannes et auprès de la critique il y a deux ans, il est désormais visible sur Netflix.

Réalisé par Cédric Kahn, Le Procès Goldman se déroule en huis clos, en avril 1976. Il raconte le second procès de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche (et demi-frère du chanteur Jean-Jacques Goldman). Il a été condamné en première instance à la prison à perpétuité après la mort de deux pharmaciennes lors d'un vol à main armé, qui s'est déroulé en décembre 1969. Alors qu'il clame son innocence et devient une icône de la gauche intellectuelle, son attitude provocatrice rend la tâche de son avocat plus difficile que prévue... D'autant qu'il risque la peine capitale.

© Séverine Brigeot

Le Procès Goldman a été salué à sa sortie au cinéma en 2023 pour l'écriture très précise de son scénario, qui s'appuie sur un important travail de recherche et des reconstitutions de vrais dialogues tenus durant le procès. Certains éléments fictifs ont toutefois été ajoutés au scénario, ce qui a été vertement critiqué par la veuve de Pierre Goldman, Christiane Succab-Goldman.

La critique, qui a découvert le film de Cédric Kahn lors de la Quinzaine des cinéastes à Cannes, a été plus qu'emballée : sur 36 titres de presse, Le Procès Goldman recueille la note Allociné de 4,4/5. C'est la maîtrise de l'écriture et de la mise en scène, ainsi que la reconstitution "captivante" du procès, qui a impressionné les médias : "film coup de poing" pour CNews, Le Procès Goldman est "magistral" pour Elle. "Cédric Kahn retrace ce second procès dans un film dense, tendu, à la fois sobre et épique. Il soulève des questions vertigineuses sur la vérité, la justice, l'engagement, le fait même d'être jugé", note de son côté Sud Ouest, quand il s'agissait pour Les Echos de "l'un des meilleurs films de l'année".

Pierre Goldman est incarné par Arieh Worthalter, qui a obtenu en 2024 trois prix pour sa performance : le César du Meilleur acteur, le Lumière du Meilleur acteur, et le Magritte du Meilleur acteur. Le film a également été nommé dans huit autres catégories aux César 2024, où il faisait face à Anatomie d'une chute et Le règne animal, deux autres grands films de l'année. Il est possible de le découvrir sur Netflix à partir du 27 juillet 2025.