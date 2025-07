Ce nouveau film d'horreur a l'air vraiment terrifiant : il est "perturbant" et "difficile à regarder" selon les critiques

Un nouveau film d'horreur sort au cinéma en France cette semaine, et il a déjà impressionné la critique.

Qui a dit qu'Halloween était l'unique moment pour regarder un films d'horreur ? L'été est également l'occasion de fuir la chaleur pour les salles climatisées des cinémas, et les diffuseurs du genre horrifique l'ont bien compris. Après MaXXXine l'an dernier ou Souviens toi... l'été dernier mi-juillet, un nouveau film angoissant est à voir sur grand écran cet été.

Si l'on se fie aux premières images, un frisson d'horreur va déferler sur les salles de cinéma. Du côté des critiques anglophones, qui ont déjà vu le film sorti il y a quelques mois, on loue ce long-métrage pour ses scènes intenses et choquantes. Collider décrit notamment un "cauchemar [...] véritablement perturbant", quand le journaliste de DiscussingFilm estime qu'il est "parfois très difficile à regarder" à cause de l'émotion brute et de scènes gores qui sont montrées à l'écran. Mais il ne s'agit pas uniquement d'une oeuvre sanglante, puisqu'elle offre aussi une réflexion sur le deuil et ses limites.

Substitution - bring her back est le nouveau film de Danny et Michael Philippou, qui avaient déjà signé le très maîtrisé La Main. L'intrigue de ce thriller psychologique horrifique suit un frère et une sœur, placés dans une maison isolée chez une nouvelle famille d'accueil. Ils y découvrent un terrifiant rituel qui va totalement bouleverser leur vie. Le synopsis reste très obscur, mais la bande-annonce partagée il y a quelques mois laissait déjà présager une ambiance dérangeante, sombre, et plusieurs scènes terrifiantes.

Au casting, les cinéphiles reconnaitront l'actrice Sally Hawkins dans un genre totalement inédit. L'actrice s'est, par le passé, surtout illustrée dans des drames ou des comédies plus conventionnelles, comme le film oscarisé La forme de l'eau ou les deux premiers épisodes de Paddington. Pour ce nouveau film d'horreur, elle est accompagnée de Sora Wong, Mischa Heywood, Stephen Phillips mais aussi Jonah Wren Phillips et Billy Barrat. Vous pourrez découvrir leur jeu d'acteur dans Substitution en salles depuis le 30 juillet 2025 en France.