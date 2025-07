Retour vers le futur : cette incohérence déboussole les fans depuis 40 ans, le scénariste a trouvé la bonne explication

C'est l'une des incohérences majeures de "Retour vers le futur" qui perturbe les fans depuis sa sortie. Le scénariste s'en est toutefois déjà défendu.

Cela fait 40 ans déjà que Retour vers le futur est sorti, s'imposant comme l'un des films majeurs de la science-fiction pour plusieurs générations de spectateurs. Qui ne s'est pas passionné pour les voyages dans le temps de Marty McFly et du Doc Emmett Brown, à bord de leur mythique DeLorean ? Le succès a été tel que le film de Robert Zemeckis est devenu une franchise adorée que l'on regarde toujours avec tendresse et nostalgie.

Mais comme tous les films explorant la notion complexe du voyage dans le temps, Retour vers le futur comporte son lot de paradoxes et incohérences. L'une d'entre elles est régulièrement pointée du doigt par les fans. Dans le premier film, Marty McFly remonte accidentellement dans le temps, à l'époque où ses parents sont adolescents. Il va devoir les aider à se mettre en couple, pour ne pas que sa propre existence ne soit remise en question.

A la fin du film, notre héros réussit et revient à son époque, alors que ses parents sont bel et bien mariés et heureux. Mais alors, s'interrogent les fans : comment se fait-il que les parents de Marty ne reconnaissent pas leur fils et n'identifient pas à cet adolescent qui les a rapprochés il y a 30 ans ?

© REX FEATURES/SIPA

Cette question a fait l'objet de nombreuses réactions de fans depuis quatre décennies et est considérée par beaucoup comme l'une des incohérences majeures de Retour vers le futur. Mais le scénariste du film, Bob Gale, s'est défendu de toute erreur d'écriture. Interrogé par le Hollywood Reporter en 2020, il estime qu'il n'y a rien d'illogique dans les réactions de George et Lorraine, les parents de Marty (qui se fait appeler Calvin Klein en version originale et Pierre Cardin en français quand il les rencontre dans le passé).

"Gardez bien en tête que George et Lorraine n'ont connu Marty/Calvin que durant 8 jours alors qu'ils avaient 17 ans, et qu'ils ne l'ont même pas vu tous les jours durant cette période", assure-t-il. Selon lui, il n'y a rien d'étrange à ce que George et Lorraine ne se souviennent pas précisément de Calvin Klein : "Si je vous demandais de repenser à vos propres années lycée et que je vous demandais si vous pouviez vous souvenir d'une personne qui était dans votre école, même pendant tout un semestre. Ou d'une personne avec laquelle vous n'avez fait qu'une soirée. Si vous n'avez pas de photo, après 25 ans, vous n'aurez probablement qu'un souvenir très flou."

Il est vrai que même si la ressemblance entre Marty et Calvin peut leur sembler étonnante, il y a peu de chances que George et Lorraine imaginent une seule seconde que leur fils a pu voyager dans le passé. Les fans de Retour vers le futur peuvent désormais revoir le film sur Prime Video et Netflix (jusqu'au 15 juillet) sans se préoccuper de cette incohérence !