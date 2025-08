En seulement 8 épisodes, cette série a conquis des millions d'abonnés Netflix : c'est le meilleur programme à voir cette semaine

L'une des séries les plus vues de tous les temps sur Netflix est de retour cette semaine.

Chaque semaine, c'est la loterie pour les journalistes spécialisés dans les séries : quel programme va devenir la nouvelle obsession du public ? S'il arrive que les spectateurs défient les pronostics, on peut généralement deviner les séries qui susciteront de l'intérêt en se focalisant sur le casting, l'intrigue, le genre ou les tendances des abonnés de plateformes de streaming. C'est pourquoi tout le monde attendait au tournant ce programme en huit épisodes, en 2022. Mais si on s'attendait au succès, les chiffres ont été bien au-delà des espérances.

Mercredi est en effet devenue la série anglophone la plus populaire de tous les temps sur Netflix, dépassant des valeurs sûres, comme Stranger Things ou La chronique des Bridgerton. Au total, sa première saison cumule 252,1 millions de vues et talonne la première saison de Squid Game (265,2 millions de vues, la plus vue de tous les temps).

Un tel succès n'est pas étonnant lorsqu'on regarde les ingrédients du programme : une réadaptation des aventures de la populaire et excentrique famille Addams, un réalisateur de renom derrière la caméra (Tim Burton pour certains épisodes), des acteurs connus (Catherine Zeta-Jones, Christina Ricci), une intrigue fantastique et surnaturelle qui se déroule dans une école (coucou Harry Potter), une héroïne au caractère bien trempé, et une séquence de danse qui fait le buzz !

Logiquement, Netflix a commandé une saison 2 qui sort en ce moment. Elle voit le retour de l'aînée de la famille Addams (jouée par Jenna Ortega) à l'Académie Nevermore pour adolescents aux pouvoirs surnaturels. Mais comme l'adolescente macabre en a l'habitude, un nouveau mystère à résoudre va se mettre en travers de sa route.

Si la plupart des acteurs principaux de la première saison de Mercredi sont de retour (sauf Gwendoline Christie, Christina Ricci, Riki Lindhome, Percy Hynes White et Naomi J. Ogawa), des acteurs très connus rejoignent la distribution pour cette saison 2 : Steve Buscemi (Boardwalk Empire, Reservoir Dogs, Fargo), Joanna Lumley (Absolutely Fabulous, Chapeau melon et bottes de cuir), Billie Piper (Doctor Who) ou Thandiwe Newton (Westworld). Lady Gaga, dont la chanson "Bloody Mary" avait été juxtaposée à l'une des scènes de danse de la première saison (ce qui a permis au montage de faire le tour de TikTok), sera également présente le temps d'un épisode.

La saison 2 de Mercredi est découpée en deux parties : les quatre premiers épisodes sont mis en ligne ce mercredi 6 août 2025. Il faudra ensuite patienter jusqu'au 3 septembre pour découvrir les quatre derniers épisodes. Comme la première saison, elle est mise en ligne sur Netflix !