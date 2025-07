En ce moment sur Netflix : voici les 3 films à voir ce week-end

Vous ne savez pas quoi regarder ce week-end ? On vous a sélectionné les 3 films du moment à ne pas manquer sur Netflix.

Le week-end est enfin arrivé, l'occasion de se reposer et de rattraper les dernières nouveautés streaming de la semaine. Si vous êtes abonnés à Netflix, vous avez peut-être déjà scrollé longtemps à la recherche du prochain film à regarder dans les soirées à venir. C'est pourquoi on vous a sélectionné ci-dessous trois longs-métrages qui sont récemment entrés dans le catalogue de la plateforme de streaming, qui figurent dans le top 10, et qu'il convient de rattraper si ce n'est pas déjà fait.

Un thriller allemand si vous avez aimé La Plateforme

Amateurs de films de science-fiction tout en tension, Netflix a ce qu'il faut pour vous. Brick est un film allemand qui plaira à tous ceux qui aiment les mystères, comme le film espagnol La Plateforme. L'intrigue se concentre sur un couple en pleine rupture, qui se rend compte au moment de se quitter que l'immeuble qu'il occupe est complètement emmuré. Les deux ex vont devoir s'allier à leurs voisins pour comprendre ce qu'il s'est passé et trouver un moyen de sortir. Au casting, vous reconnaitrez peut-être Matthias Schweighöfer (Army of Thieves), Ruby O. Fee (idem) ou Frederick Lau (La Vague).

© © Sasha Ostrov / Netflix Courtesy of Netflix © 2025

Un film d'animation qui cartonne

Si vous êtes passé à côté du phénomène K-Pop : Demon Hunters, il est peut-être temps de s'y mettre. Mis en ligne le 20 juin, ce film d'animation détonnant est toujours présent dans le top 10 hebdomadaire mondial, et notamment en France. Il faut dire que l'intrigue est originale : on y suit un groupe de chanteuses de K-Pop, qui donne des concerts le jour, et combat les démons la nuit. Elles vont devoir alors affronter un groupe de K-Pop masculin rival, qui cache en réalité une bande de démons. La bande-originale s'est hissée rapidement dans les charts et le film a été plébiscité par le public.

La suite d'un film fantastique à succès

En 2020, The Old Guard avait été un joli carton sur Netflix. Porté par Charlize Theron, il s'agit de l'adaptation de comics d'aventure qui suit une bande de mercenaires immortels, qui luttent pour protéger les humains. La suite, The Old Guard 2, est sortie sur Netflix la semaine dernière.

Si ces récentes sorties figurent dans le top 10 de Netflix et peuvent être rattrapées au cours du week-end, Netflix propose évidemment d'autres films à voir en ce moment : il est possible de rattraper Bastille Day, film d'action au succès très mitigé porté par Idris Elba et Richard Madden, ou encore la comédie à l'humour absurde Y a-t-il un flic pour sauver le président, ou le film de zombies thaïlandais Ziam.