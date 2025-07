L'un des romans français les plus lus de tous les temps va devenir un film, et il sort bientôt

C'est l'un des romans francophones les plus lus de tous les temps : son adaptation arrive bientôt sur grand écran.

La littérature est une source inépuisable d'inspiration pour le cinéma. On ne compte plus le nombre de romans ou de classiques qui sont transposés sur grand écran. Certains ont droit à plusieurs adaptations, comme Les Misérables ou Les Trois Mousquetaires. D'autres deviennent des séries (Cent ans de solitude ou Le Guépard récemment sur Netflix). D'autres ont droit à des transpositions si rares qu'elles deviennent des événements.

C'est le cas de l'un des romans les plus lus de la littérature française. Paru en 1942, il est le troisième roman francophone le plus lu dans le monde après Le Petit Prince et Vingt Mille Lieues sous les mers, selon Les Echos en 2021. Il figurait également dans la liste des 25 livres favoris des Français, selon une consultation nationale organisée par France Télévisions et la BBC en 2022. Pourtant, il n'a eu droit qu'à une seule adaptation cinématographique, en 1967. Presque 60 ans plus tard, une nouvelle version plus moderne va voir le jour.

© Gaumont

Premier roman d'Albert Camus, L'Étranger raconte l'histoire d'un homme à Alger, en 1938, qui enterre sa mère sans la moindre émotion (et donne lieu à l'un des extraits les plus célèbres de la littérature française). Il reprend alors sa vie somme toute banale et débute une liaison avec une collègue, avant que son voisin ne perturbe son quotidien en l'entraînant dans des affaires louches... Jusqu'au drame, sous un soleil de plomb.

Ce roman s'inscrit dans le "cycle de l'absurde" de Camus. Traduit en 68 langues, il peut être interprété comme une description de l'irrationnalité du monde et de sa confrontation avec le besoin de compréhension humain. Il s'agit d'un des fondements de la philosophie de Camus. Il est devenu un classique qui est encore étudié aujourd'hui au lycée.

Après Luchino Visconti, c'est au tour de François Ozon de s'attaquer à ce monument de la littérature française pour le cinéma. Le réalisateur de Huit Femmes a choisi Benjamin Voisin (Illusions perdues) pour interpréter le premier rôle. Rebecca Marder (Mon Crime, Simone, le voyage du siècle), Pierre Lottin (En fanfare, Les Tuche), Denis Lavant (Les Amants du Pont-Neuf) et Swann Arlaud (Anatomie d'une chute) complètent la distribution.

Et bonne nouvelle, cette adaptation a droit à une sortie prochaine en salles : en partageant la première photo du film (ci-dessus), Gaumont a également confirmé que le long-métrage sortira au cinéma le 29 octobre 2025.