En ce moment sur Netflix : c'est la série à voir absolument ce week-end

Ce thriller promet d'intriguer les abonnés de Netflix : c'est la grosse sortie série de la semaine sur la plateforme de streaming.

Difficile de choisir ce que l'on va regarder face à la pléthore de programmes disponibles sur les plateformes de streaming. Vous avez probablement l'habitude de scroller pendant longtemps avant de décider quelle série va occuper vos prochaines soirées. Si vous êtes abonnés à Netflix, l'une des options pour gagner du temps est de se concentrer sur les nouveautés mises en ligne chaque semaine sur le site (déjà plus nombreuses que la concurrence).

Pour le week-end du 19 juillet, pourquoi ne pas tenter de regarder la nouvelle mini-série mise en ligne par la plateforme au N rouge ? Disponible depuis jeudi, elle va plaire aux amateurs de thrillers, qui ont des envies d'évasion et qui cherchent un programme qui se regarde rapidement. Une nature sauvage réunit tous ces ingrédients.

Portée par Eric Bana (Troie) et Sam Neill (Jurassic Park), cette série policière en six épisodes suit un agent spécial des parcs nationaux. Sa mission : faire respecter la loi dans ces vastes étendues sauvages. Lorsqu'il se retrouve à enquêter sur une mort brutale et à traquer un tueur, il se retrouve à déterrer de sombres secrets du parc dont il a la supervision, mais aussi ceux de son passé.

Une nature sauvage est le nouveau thriller en pleine nature de la plateforme de streaming. Il s'agit surtout de la plus grosse sortie Netflix de cette semaine, alors que le mois de juillet a déjà été marqué par le retour de plusieurs programmes attendus. Si jamais ce synopsis ne vous donne pas spécialement envie, on peut également vous recommander d'autres programmes à voir sur Netflix, sortis les dernières semaines.

D'autres programmes à voir sur Netflix ce week-end

Si vous n'avez pas peur des séries esthétiquement ambitieuses et à l'univers très riche, nous ne pouvons que vous recommander de lancer Sandman, dont la saison 2 a débuté au début du mois. Si vous cherchez une autre série policière, la saga de l'été Soleil Noir portée par Isabelle Adjani peut davantage vous convenir. A moins que vous ayez des envies de romances et de comédies, auquel cas il faudra plutôt lancer Too much ou la série d'animation Les 7 Ours.

Vous préférez plutôt voir un film ? The Old Guard 2 peut assouvir les envies d'amateur de films d'action, tandis que Brick ou 84m2 satisfera ceux qui préfèrent le mystère, et les productions internationales.