Personne n'avait vu venir le gros carton de ce film Netflix qui ne descend pas du top

Ce film disponible sur Netflix cartonne depuis sa mise en ligne, et ce succès est fulgurant.

Le bouche-à-oreille est un outil puissant pour qu'une oeuvre audiovisuelle rencontre le succès. C'est particulièrement vrai pour les plateformes de streaming : même avec peu de promotion, des films et séries peuvent rencontrer du succès grâce aux recommandations de ses proches, mais aussi aux réactions des réseaux sociaux.

C'est le cas de ce film sorti le 20 juin sur Netflix. Depuis un mois, il ne quitte pas le classement quotidien de près de 80 pays, dont la France. Actuellement n°1 du Top 10 hebdomadaire à travers le monde, il cumule près de 80,3 millions de vues selon les chiffres partagées par le chiffre officielles de Netflix, et se hisse au même niveau que des films particulièrement populaires, comme La plateforme ou AKA.

Selon la newsletter spécialisée Netflix & Chiffre, le film a réalisé dernièrement sa meilleure semaine. Si sa trajectoire actuelle se poursuit, il pourrait potentiellement prétendre intégrer le top 10 de tous les temps pour un film anglophone.

Pourtant, cela ne semblait pas nécessairement gagné pour KPop : Demon Hunters. Les films d'animation n'ont pas spécialement la côte ces derniers temps sur Netflix, comme l'ont prouvé les contre-performances de The Witcher : Sirens of the Deep ou le dernier Wallace & Gromit. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer le pouvoir de la pop coréenne, et celui du bouche à oreille.

Noté à 91% par les spectateurs sur Rotten Tomatoes et 4,3/5 sur Allociné, KPop : Demon Hunters a récolté de bons avis d'abonnés Netflix, qui se sont laissés porté par cette comédie dans laquelle un groupe de K-Pop donne des concert le jour, et terrasse des démons la nuit. Sa rivalité avec un boys band rival rajoute du sel au long-métrage. Animation fluide, scénario divertissant, KPop : Demon Hunters jouit surtout d'une bande originale diablement efficace.

L'album du film domine les charts et a cumulé sa dernière semaine 96 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming, selon Variety. Sa chanson originale, "Golden", est d'ailleurs devenue n°1 du classement musical Billboard Global 200. Certains fans très enthousiastes le qualifient d'ailleurs de "meilleur film de 2025", avec de nombreux dessins inspirés du film qui inondent désormais les réseaux sociaux. Si vous avez raté le phénomène et souhaitez vous mettre à la page, il n'est pas trop tard puisque KPop : Demon Hunters est toujours disponible sur Netflix.