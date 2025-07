Tout le monde attend de voir ce film : un an avant sa sortie, les tickets sont déjà vendus

Les premiers tickets mis en vente pour un film qui sort dans un an ont déjà tous été vendus. La preuve qu'il s'agit du film le plus attendu du moment.

C'est un coup marketing génial que seul un film signé par un grand cinéaste peut se permettre. Le 17 juillet dernier, pile un an avant sa sortie, des tickets pour le découvrir en Imax 70mm ont été mis en vente... et se sont arrachés en quelques heures. Cela signifie que certains spectateurs ont acheté des places de cinéma pour un long-métrage qu'il ne découvriront que dans un an.

La preuve que ce film d'aventures épique est non seulement le plus attendu de l'année 2026, mais surtout que le public de fans s'intéresse aux conditions de visionnages. La pellicule IMAX 70mm, avec laquelle a été tournée le long-métrage, offre l'image la plus détaillée et précise. Pour l'apprécier dans les meilleures conditions, il convient donc de prendre des tickets dans des salles adaptées, d'où le fait que de telles préventes se sont déjà arrachées.

© Melinda Sue Gordon/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Il n'est pas étonnant que L'Odyssée suscite un tel engouement : il s'agit de la dernière réalisation de Christopher Nolan (Oppenheimer, Inception, Interstellar...) qui s'attaque à un classique parmi les classiques de la littérature. L'oeuvre d'Homère raconte le retour périlleux d'Ulysse à Ithaque, après la guerre de Troie.

Comme d'habitude, Christopher Nolan s'est très bien entouré : Matt Damon a été choisi pour incarner le premier rôle, tandis que Tom Holland joue son fils Télémaque. Le casting réunit également d'immenses stars, comme Anne Hathaway, Zendaya, Jon Bernthal, Robert Pattinson, Charlize Théron, Elliot Page, Mia Goth, ou Lupita Nyong'o. Rien que ça !

Interrogé par Linternaute.com, Universal Pictures nous a fait savoir qu'il n'y avait pas encore de visibilité sur de possibles préventes de L'Odyssée pour les salles françaises. S'il existe plusieurs salles IMAX en France, aucune ne propose du 70mm. Si vous cherchez donc à voir L'Odyssée dans les conditions optimales, le BFI de Londres est le plus proche pour profiter de ce genre d'expérience...

Attention également si vous cherchez des places pour L'Odyssée : des petits malins ont profité des préventes pour se munir de billets et les revendre au prix fort. Soyez donc vigilants face aux arnaques, et surveillez le compte officiels d'Universal Pictures pour être à l'affut des prochaines préventes. Pas de panique néanmoins : comme tous les films diffusés au cinéma, il sera possible de prendre ses tickets au moment de sa sortie, ou au fil des semaines, dans vos cinémas favori dans les conditions habituelles.