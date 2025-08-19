28 ans après sa sortie, l'un des plus grands chefs-d'oeuvre du cinéma d'animation est de retour en salles

L'un des plus grands films du cinéma d'animation de tous les temps a droit à une ressortie exceptionnelle.

Pendant longtemps, le cinéma d'animation était injustement considéré comme réservé aux enfants. Mais cela fait une trentaine d'années qu'ils ont acquis leurs lettres de noblesses, grâce à des studios grand public qui ont montré que le dessin animé pouvait aussi toucher les adultes ! Pixar ou Ghibli en tête (mais pas que !), ils ont totalement révolutionné le genre.

Si vous êtes un amateur du studio d'animation japonais, bonne nouvelle : un film Ghibli a droit à une ressortie exceptionnelle en France dès cette semaine. Vingt-huit ans après sa sortie, les fans vont pouvoir le redécouvrir en version restaurée 4K et en IMAX. Les autres vont avoir la chance de découvrir dans les meilleures conditions possibles le chef-d'œuvre qu'est Princesse Mononoké.

© © 1997 Hayao Miyazaki - Studio Ghibli, ND

Sorti en 1997 au Japon, Princesse Mononoké fait partie des meilleurs films du pape de l'animation japonaise, Hayao Miyazaki. L'intrigue plonge le spectateur dans le Japon médiéval et explore l'affrontement tragique entre la nature et l'homme. Après avoir été blessé par un sanglier rendu fou par les démons, le guerrier Ashitaka part à la recherche d'un dieu-cerf pour défaire le sortilège qui ronge son bras. Il va alors se retrouver au cœur de la bataille entre une communauté de forgeron qui exploite son environnement pour alimenter ses forges, et une jeune fille élevée par les loups qui défend la forêt.

Princesse Mononoké est un film d'animation d'une rare finesse qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Presque trente ans après sa sortie, son message puissant sur le rapport de l'humain à l'environnement (mais aussi l'escalade de violence et la condition des femmes) reste plus que jamais d'actualité. Il a conquis le public à sa sortie, décrochant la note de 4,4/5 sur Allociné, 8,4/10 sur Sens Critique, et 94 % sur Rotten Tomatoes.

Il s'agit donc d'un chef-d'œuvre à ne pas manquer. La ressortie du film débute dans certaines salles avec des avant-premières les 20 et 21 août, avant sa sortie nationale programmée au 27 août, est l'occasion idéale de le découvrir. Attention toutefois à ne pas y emmener vos plus jeunes enfants : Princesse Mononoke reste un film assez sombre et dense, qui comporte des scènes d'actions violentes, que l'on recommande plutôt aux jeunes de minimum 10 ans, voire 12 ans.