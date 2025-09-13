Tout le monde l'oublie : Indiana Jones ne s'appelle pas Indiana Jones, ce n'est pas le vrai nom du héros de la saga

Vous pensez que le héros incarné par Harrison Ford s'appelait "Indiana Jones" ? Et bien non ! Voici le véritable prénom du héros.

Indiana Jones s'est imposée comme l'une des sagas d'aventures majeures du septième art. Nés de la collaboration exceptionnelle entre George Lucas et Steven Spielberg, les films d'aventure ont offert du grand spectacle depuis 1981 et jusqu'en 2023. Le premier épisode, Les aventuriers de l'arche perdue, a remporté 4 statuettes aux Oscars, tout en consolidant environ 389 millions de dollars de recettes. Les suites, sorties dans les années qui ont suivi, ont confirmé l'attachement du public au chasseur de trésors incarné par Harrison Ford.

Peut-être est-ce lié au titre de la franchise, mais il est facile d'oublier un détail de cette saga : Indiana Jones ne s'appelle pas vraiment Indiana Jones. Il s'agit en réalité d'un surnom que le héros inventé par George Lucas s'est octroyé lui-même dans ses jeunes années, mais qui est devenu indissociable de sa propre identité. Alors, vous rappelez vous du véritable nom du professeur d'archéologie ?

On a tendance à l'oublier, mais on apprend dans le troisième épisode, Indiana Jones et la Dernière Croisade sorti en 1989, que le héros s'appelle en réalité Henry Walton Jones Jr. Un nom qui est tiré de celui de son père, le professeur Henry Jones Sr (incarné par Sean Connery).

Le personnage incarné par Harrison Ford a simplement choisi de se donner comme surnom Indiana. Anecdote amusante qui sert de gag dans le film, Indiana est également le prénom du chien de la famille Jones ! Et il s'agit aussi du nom du chien de Georges Lucas. Rien à voir avec l'Etat américain, donc.

Ce troisième épisode nous en apprend davantage sur les secrets de ce héros culte. Dans la première séquence du film, on suit Henry Walton Jones Jr, alors adolescent, poursuivi par des pilleurs de trésor. Il construit alors toute sa mythologie : il attrape son fouet pour se défendre et se blesse au menton (ce qui lui laisse une cicatrice, qu'Harrison Ford a hérité d'un accident de voiture dans la vraie vie).

Jones porte aussi dans cette séquence pour la première fois son chapeau fedora ; et développe une peur des serpents lorsqu'il se retrouve enfermé dans un train de cirque. Une séquence à la fois ludique et didactique qui vient fonder le mythe d'Indiana.