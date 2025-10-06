"C'est de plus en plus fou, il n'y a aucune limite" : Mads Mikkelsen vend très bien son nouveau film

Mads Mikkelsen présente son dernier film lors des festivals de cinéma de la rentrée, et ça s'annonce complètement fou.

Mads Mikkelsen fait partie de ces acteurs unanimement apprécié des cinéphiles. Grâce à son charisme et à la subtilité de son jeu, il s'est imposé comme l'un des acteurs danois majeurs de sa génération. Après une carrière de danseur, il est révélé à l'international dans le rôle du Chiffre, méchant emblématique de James Bond, dans Casino Royale. Depuis, il est devenu un acteur majeur sur la scène internationale (Hannibal, Doctor Strange, Rogue One, Les animaux fantastiques, Indiana Jones 5) et européenne (La Chasse, Royal Affair, Drunk).

L'un de ses prochains films est d'ailleurs danois. Il retrouve le cinéaste Anders Thomas Jensen (Kings Land) pour un projet qui s'annonce complètement barré. Mads Mikkelsen y incarne un personnage très étonnant, dans une intrigue qui évoque pêle-mêle un braquage, une relation fraternelle compliquée, mais aussi John Lennon et... les vikings ! Dans une interview donnée au média suédois Aftonbladet, l'acteur a d'ailleurs déclaré "C'est toujours comme ça avec les films d'Anders Thomas Jensen. C'est de plus en plus fou. Il n'y a aucune limite".

© LaPresse/Shutterstock/SIPA (publiée le 03/09/2025)

The Last Viking suit un homme, Anker, qui commet un braquage et cache l'argent dans un coffre. Alors qu'il va se faire arrêter, il demande à son frère, Manfred (Mikkelsen) de cacher la clé à l'endroit où ils organisaient leurs fêtes d'anniversaire. Quinze ans plus tard, Anker sort de prison et cherche son butin. Mais il retrouve alors son frère, qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Il est est désormais persuadé d'être John Lennon et refuse de dire où il a caché la clé.

"On est allés très loin cette fois, vraiment très loin dans la bêtise", ajoute Mads Mikkelsen, toujours en interview au média suédois. "C'est pourquoi j'aime travailler avec Anders. Il aborde toujours les grandes questions de l'univers : Dieu, Satan, la vie, la mort. Et il les transforme en folie totale".

The Last Viking a globalement été bien accueilli par la presse, qui a pu le découvrir lors de sa présentation en festival. Les fans de l'oeuvre du réalisateur Anders Thomas Jensen ne seront peut-être pas surpris, mais les autres pourront être déstabilisé par son originalité, mais aussi son humour noir et absurde. "Sur le papier, rien de tout cela ne devrait fonctionner… et pourtant, ce film improbable est constamment divertissant, étrange et finalement touchant", note le Hollywood Reporter, quand The Film Verdict salue une "comédie noire hilarante et émouvante".

The Last Viking a été présenté hors-compétition lors de la Mostra de Venise, qui s'est tenue du 27 août au 6 septembre 2025. Il sortira au Danemark le 9 octobre 2025. Pour l'heure, sa date de sortie française n'est pas encore connue.