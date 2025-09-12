Downton Abbey : vous pouvez acheter l'une des robes de mariée de la série culte aux enchères, voici les prix

Une vente aux enchères est organisée à l'occasion de la sortie du dernier film "Downton Abbey". Les fans peuvent tenter de s'offrir des pièces de tournage majeures.

Les fans de Downton Abbey se préparent à faire leurs adieux à leurs personnages préférés. Quinze ans après le lancement de la première saison, l'intrigue autour de la famille Crawley et de leurs domestiques s'achève au cinéma. Le troisième et dernier épisode de la trilogie cinématographique est sorti le 10 septembre 2025, et vient clore l'histoire de la famille aristocratique britannique au début des années 1930.

Série extrêmement populaire et récompensée de nombreux prix, Downton Abbey a été un véritable phénomène. Sa conclusion est donc un événement pour les spectateurs mais aussi pour l'équipe créative. C'est pourquoi une vente aux enchères est organisée, pour permettre aux amateurs d'obtenir un souvenir inestimable de leur programme préféré.

© Wiktor Szymanowicz/Shutterstock/SIPA(publiée le 04/09/2025)

C'est Bonhams qui se charge de cette mise aux enchères. Parmi les pièces proposées à la vente, on retrouve la robe de mariée portée par Lady Mary (saison 3, épisode 1). Sa valeur est estimée entre 3000 et 5000 pounds. Dans la collection, on retrouve également la robe de mariée de sa soeur, Lady Edith, portée par l'actrice Laura Carmichael dans l'épisode 9 de la saison 6. L'une des robes portée par Maggie Smith dans la saison 6 (épisode 9) est aussi estimée à 1 000 livres.

Parmi les autres éléments proposés à la vente, citons également plusieurs autres costumes, du mobilier ou des éléments de décor. L'une des pièces les plus chères reste la voiture de la famille Grantham vue au cours de la saison 2. Elle est cependant réservée aux gros portefeuilles puisque sa valeur s'élève entre 25 000 et 35 000 pounds.

La vente aux enchères a lieu en ligne et s'achève le 16 septembre à 12h (heure britannique, soit 13h en France). Vous pouvez vous rendre sur le site de Bonhams pour retrouver toutes les informations sur la vente aux enchères et sur les pièces proposées.