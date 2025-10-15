Stephen King révèle ses 10 films préférés de tous les temps

L'un des romanciers les plus célèbres, dont nombre de livres ont été adaptés, a dévoilé ses 10 films favoris.

Depuis la publication de son premier roman en 1974, Stephen King s'est imposé comme une plume majeure de la littérature américaine. Se distinguant dans le domaine de l'horreur, du roman policier, de la science-fiction et du fantastique, il a signé d'immenses classiques : Shining, Le Fléau, Ça, La ligne Verte, La Tour Sombre, Dead Zone ou Simetierre et Carrie, pour ne citer qu'eux.

Nombreuses sont celles qui ont eu droit à des adaptations cinématographiques, et le romancier lui-même est un grand consommateur de longs-métrages. Utilisateur régulier du réseau social X (anciennement Twitter), Stephen King a décidé d'y lister ses 10 films favoris le 8 septembre dernier. L'auteur prolifique a exclu de sa liste les adaptations de ses œuvres, comme Misery, Les Evadés, La ligne Verte et Stand By Me, afin de proposer une sélection exhaustive et moins autocentrée !

© REX FEATURES/SIPA (publiée le 09/09/2025)

Sans donner d'ordre précis, Stephen King révèle un goût prononcé pour certains des classiques du septième art. Sa liste ne comporte en effet aucun film des trente dernières années, ni de film d'horreur. Dans sa sélection, on retrouve deux films signés Steven Spielberg : Les dents de la mer ou Rencontre du 3e type. Il offre également une place de choix au Convoi de la peur de William Friedkin et au Parrain 2.

D'autres grands classiques du cinéma font partie des favoris du maître de l'horreur, comme Casablanca, Guet-apens, Assurance sur la mort ou Le Trésor de la Sierra Madre. Dans un genre bien différent, Stephen King cite comme l'un de ses films préférés de tous les temps la comédie d'Harold Ramis Un jour sans fin, dans lequel Bill Murray revit inlassablement la même journée.

Enfin, les fans de Martin Scorsese seront ravis de retrouver l'un des films du cinéaste dans la liste du romancier, qui cite Mean Streets comme l'un de ses 10 films préférés. Les cinéphiles pourront apprécier cette sélection solide qui témoigne des goûts éclectiques et variés du romancier.