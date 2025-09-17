Sortez vos mouchoirs : ce film qui vient de sortir au cinéma nous a bouleversés

Nous vous recommandons ce thriller social sorti au cinéma ce 17 septembre 2025.

Vous avez envie de vous faire une toile mais vous ne savez pas quel film voir ? Entre Conjuring 4, Downton Abbey III ou Sirat, il y a de quoi faire en ce moment au cinéma. On vous conseille toutefois de jeter un œil à un thriller social percutant qui est sorti ce mercredi 17 septembre 2025. Nous l'avons vu avant sa sortie, et il nous a fait très forte impression.

L'intérêt d'Adam est le dernier film de Laura Wandel, réalisatrice belge qui avait déjà impressionné la critique et le public avec Un monde, son premier long-métrage sur le harcèlement scolaire sorti en 2021. Quatre ans plus tard, la cinéaste s'attaque cette fois à la tension qui règne au service hospitalier en suivant la confrontation entre une mère en souffrance et son infirmière en pédiatrie. Et au milieu, se trouve le petit Adam...

© Maxence Dedry

Dans le détail, L'Intérêt d'Adam suit Lucie, une infirmière surmenée interprétée par Léa Drucker dans le servie de pédiatrie d'un hôpital. Elle est confrontée à l'obstination d'une mère en souffrance (Anamaria Vartolomei), qui refuse d'alimenter son enfant avec la nourriture de l'hôpital et de quitter le chevet du jeune garçon, malgré les directives judiciaires.

Projeté en ouverture de la Semaine de la Critique au Festival de Cannes, L'Intérêt d'Adam brille par son scénario en apparence simple et concis (1h13 seulement) qui résulte en un drame social éprouvant. Grâce à un style caméra à l'épaule et à l'usage du plan séquence, le spectateur s'immerge avec réalisme dans le milieu hospitalier.

Laura Wandel prouve une nouvelle fois sa maîtrise remarquable de la tension, qui va crescendo tout au long du film jusqu'à un final poignant. Car quel est véritablement l'intérêt de cet enfant et qui, de la mère ou de la soignante, en est la meilleure garante ? La question morale est complexe et ambigüe, la réponse imparfaite et déchirante.

Lea Drucker et Anamaria Vartolomei, toutes les deux primées au cours de leur carrière, forment un duo parfait. Elles sont toutes deux bouleversantes dans leur alliance, leur opposition, et leur humanité. Ces deux prestations peuvent déjà prétendre à une citation pour la prochaine cérémonie des César. En attendant, vous pouvez voir L'intérêt d'Adam au cinéma depuis le 17 septembre 2025.