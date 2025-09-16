Gen V : après la mort tragique de l'un de ses acteurs, la série a dû changer tous ses plans

La série dérivée de "The Boys" a dû changer ses plans après le décès tragique de l'un de ses acteurs principaux, Chance Perdomo, en 2024.

En septembre 2023, la série Gen V est lancée en grandes pompes sur Prime Video. Dans cette série dérivée de la cultissime (et violente) The Boys, on suit des étudiants d'une université corrompue dédiée aux super-héros. De quoi étendre l'univers et mettre la lumière sur de nouveaux personnages. Le programme est un succès et elle est rapidement renouvelée pour une saison 2.

Mais le 30 mars 2024, un drame vient endeuiller l'équipe et les fans de Gen V. Chance Perdomo décède dans un accident de moto. Il avait seulement 27 ans et se rendait à Toronto pour débuter le travail sur la saison 2 de la série. L'acteur incarnait le personnage Andre Anderson, l'un des étudiants super-héros capable de manipulations magnétiques et électriques.

Chance Perdomo incarnait Andre Anderson (à gauche) dans la saison 1 de Gen V. © Brooke Palmer/Prime Video

En conséquence, le travail sur la série de Prime Video a été interrompu pendant quelques mois. Les créateurs de la série ont fait le choix de ne pas changer d'acteur pour son personnage, par respect pour le comédien disparu et ses proches. "Personne ne peut le remplacer", ont affirmé les producteurs en interview à Variety. En revanche, il a fallu réécrire entièrement l'intrigue de la saison 2 de Gen V.

L'une des priorités des showrunners était de "rendre hommage à Chance Perdomo et à son héritage". "Quand vous regardez la série, vous vous rendez compte qu'il est présent dans l'intégralité de la saison 2", explique Michele Fazekas au micro d'Entertainment Weekly. "Cette saison était, à bien des égards, centré sur le personnage d'Andre et sur Chance. J'en suis très fier."

Dans le trailer de la saison 2 de Gen V, on découvre que les autres protagonistes de la série sont déterminés à stopper les expériences menées par l'université Godolkin, pour honorer et venger le personnage d'Andre, qui s'est fait capturer à la fin de la saison 1. Les fans de la série vont pouvoir découvrir cet hommage et cette saison 2 sur Prime Video à partir de ce mercredi 17 septembre 2025.