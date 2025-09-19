Swipe : on a vu le film sur la naissance de Tinder et Bumble, voici ce qu'on en a pensé

Whitney Wolfe Herd, co-fondatrice de Tinder et créatrice de Bumble, est au coeur du film "Swipe" à voir sur Disney+.

Vous swipez à droite et à gauche, mais vous êtes vous déjà interrogés sur ce qui se passait dans les coulisses de ces applications de rencontres ? Le film Swipe décide de lever le voile en se focalisant sur la figure de Whitney Wolfe Herd, co-fondatrice de Tinder qui a par la suite créé l'empire Bumble. Réalisé par Rachel Goldenberg (Unpregnant, Valley Girl), le long-métrage est porté par l'actrice Lily James (Mamma Mia : Here we go again, Cendrillon), de tous les plans face aux personnages secondaires incarnés par Dan Stevens (Downton Abbey), Myha'la (Modern Love, Industry), Jackson White (Ambulance, Tell me lies) et Ben Schnetzer (Pride, Warcraft : le commencement).

On suit Whitney Wolfe Herd durant plusieurs étapes clés de sa vie professionnelle. Le film débute au moment où elle rencontre Sean Hard, fondateur de Tinder, avant de dépeindre sa contribution au succès de l'application de rencontre en 2012. Elle intente ensuite une action judiciaire contre les chefs de l'entreprise, qu'elle accuse de harcèlement sexuel, avant de lancer une nouvelle application de rencontre révolutionnaire, Bumble, avec le concours de la société Badoo.

© Hilary Bronwyn Gayle

Projet alléchant que de mettre des noms et des visages sur les applications de rencontres qui ont révolutionné le jeu de la séduction du XXIe siècle. C'est lorsque Swipe dénonce la misogynie qui sévit dans les start-ups qu'il est d'ailleurs le plus efficace. Le long-métrage met parfaitement le doigt sur la contradiction des figures de la tech : des jeunes hommes blancs obsédés par l'idée de "disrupter" le monde, mais qui entretiennent un système archaïque et toxique basé sur l'entre-soi, au dépend des femmes.

Que ce soit les discussions dans les bureaux où l'on s'interroge sur le physique d'une femme, où les moments où on coupe la parole à celles qui veulent exprimer leurs opinions lors d'une réunion (quand elles sont conviées),... Tous ces éléments sont dénoncés dans Swipe... Jusqu'aux conséquences psychologiques et sociales d'un harcèlement moral et sexuel pour la victime, qui ne reçoit pas de soutien de la part de sa hiérarchie. Swipe est implacable et parfaitement clair dans son propos.

Malheureusement, Le film est plus intéressant lorsqu'il aborde le sexisme et la responsabilité des figures de pouvoir que lorsqu'il retrace simplement le parcours de Whitney Wolfe Herd. Le long-métrage manque de reliefs et de nuances pour être véritablement mémorable. Convenu et formaté, Swipe n'arrive pas à dépasser les contraintes du biopic (des débuts prometteurs suivis par une descente aux enfers, avant la renaissance). Plus étonnant encore, la fondation de Bumble, pourtant au cœur du retour en grâce de la protagoniste, est expédiée dans les dernières minutes. Swipe est à découvrir sur Disney++ depuis le 19 septembre 2025.