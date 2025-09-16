Sorti il y a 9 mois seulement, ce film qui a fait près de 5 millions d'entrées arrive déjà en streaming

Six mois après sa sortie, ce long-métrage aux 5 millions de spectateurs est à voir sur une plateforme.

En France, il est d'usage d'attendre entre la sortie cinéma d'un film et sa mise en ligne sur une plateforme de streaming. Contrairement aux Etats-Unis, la diffusion française est régie par la "chronologie des médias", une réglementation sur la diffusion des films spécifique à l'Hexagone. En tant que contributeur à la production française, Canal+ peut diffuser les longs-métrages six mois après leur sortie en salle. Disney+ doit patienter 9 mois pour ses productions et certains films français et européens financés. En revanche, toutes les autres plateformes doivent attendre 15 à 17 mois entre la sortie en salle et la mise en ligne d'un film en streaming.

C'est le cas particulier de Disney qui permet de découvrir cette semaine l'un des succès de la fin d'année 2024, neuf mois seulement après sa sortie sur grand écran. La plateforme met en ligne le film Mufasa. Il s'agit d'un spin-off en prises de vues réelles du Roi Lion, qui nous fait découvrir l'enfance du père de Simba, jusqu'à ce qu'il devienne roi de la Terre des Lions.

© Photo courtesy of Disney. © 2024 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved.

Dans le détail, le film débute alors que Rafiki raconte à Kiara (la fille de Simba et Nala) l'histoire de son grand-père, Mufasa. De son enfance après avoir perdu ses parents jusqu'à son adoption par un autre clan de lions, le long-métrage explore également sa relation qui se dégrade avec son frère adoptif, Taka, que l'on connaît désormais sous le nom de Scar.

Comme il s'agit d'un live action, les personnages sont doublés par de nombreux acteurs connus. Tahar Rahim prête sa voix (parlée et chantée) à Mufasa, tandis que Gwendal Marimoutou est Taka. Jamel Debbouze, Alban Ivanov, Aurélie Konaté ou encore Rayane Benseti complètent la distribution française.

Mufasa est sorti le 18 décembre 2024 et a prouvé une nouvelle fois que les live actions Disney ont un bel avenir. En France, le long-métrage a cumulé plus de 5,2 millions d'entrées, tandis qu'il a permis d'engranger 722 millions de dollars à travers le monde. Une preuve que le public ne se lasse absolument pas des films en prise de vues réelles et que le public reste attaché à la franchise du Roi Lion. Si vous êtes passés à côté du phénomène il y a 9 mois, le long-métrage sort sur Disney+ dès ce vendredi 19 septembre 2025.