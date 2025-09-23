Dawson : malade, James Van Der Beek n'était pas présent pour les retrouvailles du casting, un autre acteur le remplace

L'interprète de Dawson ne pouvait pas être présent aux retrouvailles de la série organisées le 22 septembre.

En novembre 2024, les fans de Dawson ont appris que James Van Der Beek était atteint d'un cancer. L'interprète du rôle-titre de la série a été diagnostiqué d'un cancer colorectal de stade 3. Depuis, l'acteur a partagé son combat contre la maladie à ses fans à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Il a notamment admis auprès du média "Today", en juillet, que combattre le cancer était "un travail à plein temps".

A cause de soucis de santés, James Van Der Beek doit décommander certains de ses engagements. Comme la réunion des anciens de Dawson, organisée ce lundi 22 septembre au profit d'une association caritative. Le casting de la série pour ados (Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson,...) s'est réuni pour lire en direct l'épisode pilote de la série au profit de l'association F Cancer et en soutien à Van Der Beek.

Mais James Van Der Beek a été remplacé par quelqu'un de "ridiculement surqualifié". C'est l'acteur Lin Manuel Miranda, connu pour avoir créé la comédie musicale culte Hamilton et pour avoir signé les bandes originales de plusieurs films Disney (il a écrit les chansons de Vaiana et Encanto, excusez du peu), qui a incarné Dawson pour l'occasion.

Sur Instagram, le héros de la série a avoué être "dévasté" de son absence. "Malgré tous mes efforts, je ne pourrais pas être là, je ne pourrais pas remercier chacune des âmes présentes pour me soutenir dans mon combat contre le cancer, lorsque j'en ai justement le plus besoin." La soirée était organisée en partie en son honneur.

"C'est la soirée que j'attendais avec le plus d'impatience depuis que mon ange, Michelle Williams m'a annoncé qu'elle organisait cet événement en janvier dernier", a déclaré l'acteur de 48 ans. "Vous pouvez donc imaginer à quel point j'étais dévasté lorsque deux virus intestinaux se sont conjugués pour me mettre hors d'état de nuire et me forcer à rester au repos au pire moment."

James Van Der Beek a toutefois tenu à remercier son remplaçant, sans rancune : "C'est quelqu'un que mes enfants considéreraient certainement comme une amélioration par rapport à moi [...] Merci Lin Manuel Miranda, tu étais un héros pour mes enfants avant...Maintenant, tu es un demi dieu."

Affaibli par le cancer, l'acteur a toutefois fait une apparition émouvante. Il avait enregistré un message vidéo, qui a été diffusé durant la soirée : "Je tiens simplement à me tenir sur scène et à remercier chaque personne présente dans la salle d'être là ce soir. Des acteurs à l'équipe technique, en passant par tous ceux qui ont fait preuve d'une grande générosité, et surtout chacun d'entre vous, vous êtes les meilleurs fans du monde".