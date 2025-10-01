François Civil dément la grossesse d'Adèle Exarchopoulos : "je n'ai communiqué sur rien de rien"

François Civil a démenti publiquement la grossesse d'Adèle Exarchopoulos, rumeur révélée par Paris-Match le 25 septembre dernier.

"Il y a eu une couverture de magazine qui est sortie (…) qui répand une information qui est fausse". C'est par ces mots que François Civil a démenti la grossesse de sa compagne, Adèle Exarchopoulos. Le magazine Paris-Match annonçait le 25 septembre dernier que le couple allait accueillir un premier enfant ensemble. Une information erronée selon le principal intéressé, qui s'est exprimé à ce sujet au micros de Nathalie Renoux sur M6.

"Ma vie privée m'est chère, a tenu à rappeler l'acteur des Trois Mousquetaires. Donc j'essaye de la garder privée. La preuve, je crois que je n'ai communiqué sur rien de rien et je vais continuer à faire comme ça." Refusant de citer le magazine "pour ne pas leur faire de publicités, il assure que "ce sont aux lecteurs de ce magazine de se demander si ça vaut le coup de continuer ou non" de le lire.

Le comédien de 35 ans regrette toutefois le "revers d'une médaille : "Je me tiens loin de cette presse-là. Ce n'est pas ce que je lis, ce n'est pas ce qui m'intéresse et j'ai l'impression qu'on a des sujets d'actualité autrement plus importants que des informations qui, eussent-elles été vraies, n'intéressaient personne."

Une relation discrète

François Civil et Adèle Exarchopoulos ont longtemps été discrets sur leur vie sentimentale et ne l'ont jamais officialisée publiquement. S'ils n'ont jamais officialisé leur relation, des clichés et des indiscrétions de plusieurs médias sont venus confirmer la romance entre les deux stars du cinéma français. D'abord amis, ils auraient commencé à se fréquenter en 2023 sur le tournage de L'amour ouf. C'est en février 2025, lors de la cérémonie des César, qu'ils dévoilent pour la première fois leur complicité sur le tapis rouge.

Avant de rencontrer François Civil, Adèle Exarchopoulos était en couple avec le rappeur Doums, avec qui elle a eu un petit garçon en 2017. En juin dernier, l'actrice se confiait à Society sur sa vie sentimentale, sans jamais citer le nom de son compagnon : "En ce moment, je suis très amoureuse, c'est trop bien. Exceptionnel. C'est à la fois mon amoureux et mon meilleur ami. Tu te lèves le matin, tu ris… C'est génial !" Elle sera bientôt à l'affiche du film Chien 51 de Cédric Jimenez, en salles le 15 octobre.