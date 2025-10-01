Ted Lasso en plus trash : en moins de 4 heures, cette nouvelle série comique va vous surprendre

Une série comique dans l'univers du sport est à découvrir, et elle risque de surprendre les habitués de Ted Lasso.

Les séries sportives (qui ne sont pas des documentaires) ne sont pas légion et se comptent sur le doigt de la main : Friday Night Lights, Le jeu de la dame ou plus récemment Ted Lasso en sont les figures de proue. Cette comédie sportive sortie en 2020 s'est d'ailleurs imposée comme un phénomène grâce à son humour bienveillant et sa galerie de personnages attachants.

Cette semaine, Hulu dévoile une nouvelle série du genre qui se distingue comme l'anti-thèse de Ted Lasso. D'autres médias américains la définissent comme un mélange étrange entre le football américain et Mrs Doubtfire. L'intrigue suit Russ Holliday, un footballeur américain aussi talentueux qu'orgueilleux. Depuis qu'il a échoué à offrir la victoire à son équipe, tout le monde le déteste. Grâce à un étrange concours de circonstance, il décide de forcer le destin et de se donner une nouvelle chance en devenant Chad Powers, un gentil (et benêt) quaterback d'université.

En 6 épisodes d'une demi-heure chacun environ, Chad Powers pourrait séduire les adeptes de comédies sportives parfois un peu trash. Les situations absurdes et burlesques se multiplient à mesure que le héros est forcé d'improviser un passé à son alter-ego (et il est très mauvais pour improviser) ou de se sortir de situations plus abracadabrantesques les unes que les autres. Si on est loin de la bienveillance sincère d'un Ted Lasso, plusieurs moments de la série sont franchement drôles et étonnants, malgré un humour parfois gras et vulgaire.

La grande force de la série reste le talent comique de son interprète principal et producteur exécutif, Glenn Powell. Récemment, il s'est illustré comme leader de films romantiques et d'action (Anyone but you, Twisters, bientôt Running Man...). En incarnant le désagréable Russ Holliday et le simplet Chad Powers, il obtient ici un rôle à contre-emploi qui lui permet de prouver au grand public son timing comique et sa versatilité, comme il l'avait fait plus timidement auprès du public des films de Richard Linklater par le passé.

En revanche, Chad Powers souffre de sa trop courte durée. Six épisodes d'une trentaine de minutes seulement, ce n'est pas assez pour permettre aux personnages secondaires d'avoir de l'ampleur et d'exister à l'écran, ni aux personnages principaux d'avoir une trajectoire impactante et durable. Résultat : chaque épisode, à l'exception du premier, donne l'impression d'un enchaînement de sketchs sans but ni fond. La fin de saison se révèle assez abrupte, comme si l'équipe de la série avait prévu autre chose derrière mais qu'elle n'avait pas eu le temps ou les moyens de mettre son plan à exécution. Cela donne une série qui manque d'épaisseur pour être mémorable, malgré le potentiel. Mais si vous recherchez une série comique devant laquelle déconnecter, Chad Powers est ce qu'il vous faut : la série est mise en ligne le 30 septembre sur Disney+.