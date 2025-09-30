Il y a 57 ans, "Il était une fois dans l'Ouest" de Sergio Leone a offert à Claudia Cardinale un rôle jamais vu dans un western

Claudia Cardinale est mémorable dans le western "Il était une fois dans l'Ouest" de Sergio Leone. Pour l'époque, son interprétation était inédite.

Il était une fois dans l'Ouest reste l'un classiques du cinéma hollywoodien. Cinquante-sept ans après sa sortie en 1968, il est toujours considéré comme l'un des meilleurs westerns de tous les temps. Le film de Sergio Leone a révolutionné le genre avec une réflexion sombre et nuancée sur la conquête de l'Ouest, une mise en scène spectaculaire composée de plans longs, une bande son inoubliable d'Ennio Morricone, une narration épique et novatrice et des performances d'acteurs mémorables.

Henry Fonda, Charles Bronson ou encore Claudia Cardinale, décédée le 23 septembre dernier, livrent chacun des prestations marquantes. L'actrice est particulièrement remarquable dans la peau de Jill McBain, une veuve dont les terres sont convoitées par l'homme qui a commandité le crime de son mari. Ce personnage a marqué les esprits pour sa force, loin du glamour de l'époque, et pour son aspect novateur.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 29/09/2025)

Claudia Cardinale incarne pour la première fois ou presque une femme de western qui n'est pas cantonnée à un rôle secondaire de "femme objet" (compagne, victime, fille de saloon...). "Dans les westerns de Sergio Leone, la femme était généralement un objet, mais dans Il était une fois dans l'Ouest, la femme est au centre", notait Claudia Cardinale dans des propos repris par plusieurs médias anglophones, dont Slash Film. "Tout tournait autour d'elle."

Jill McBain est surtout un personnage fort comme on en voyait encore très peu dans le cinéma à l'époque : Claudia Cardinale incarne une femme indépendante, intelligente, qui réussit à tenir tête à des hommes puissants, même si elle sait se montrer également vulnérable. On est bien loin des westerns à la John Wayne qui peuplaient le septième art avant le film de Sergio Leone.

Déjà actrice reconnue grâce au Guépard, Rocco et ses frères ou encore Huit et demi, Claudia Cardinale a ajouté un nouveau chef-d'oeuvre majeur à sa filmographie en tournant dans Il était une fois dans l'Ouest. Si vous êtes passés à côté de ce classique du septième art et que vous souhaitez découvrir ou redécouvrir la performance de l'actrice, sachez que ce western fondateur est disponible sur M6+, mais également à l'achat et à la location sur la plupart des plateformes de VOD.