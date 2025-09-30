"Mes comédiennes ont été convoquées par la police" : la Palme d'or "Un simple accident" a été tournée dans un "stress permanent"

Après avoir reçu la Palme d'or, "Un simple accident" sort au cinéma le 1er octobre 2025. Les conditions de tournage se sont révélées particulièrement complexes.

Le 24 mai 2025, c'est un triomphe. Chouchou de la presse, Un simple accident remporte la Palme d'or lors de la 78e édition du Festival de Cannes. Une consécration pour le réalisateur iranien Jafar Panahi, qui se révolte grâce au cinéma. Ses oeuvres, dénonçant la politique et la société iranienne, sont régulièrement interdites dans son pays. Leur tournage comme leur diffusion se font dans la clandestinité.

D'abord condamné à 6 ans de prison ferme pour propagande contre le régime iranien avec interdiction de quitter le territoire en 2010, il est arrêté par le parquet de Téhéran en 2022. Jafar Panahi est ensuite libéré en 2023 après une grève de la faim et de la soif, et peut enfin quitter l'Iran.

Un simple accident est son premier film présenté en festival depuis cette libération. Comme le reste de sa filmographie, il s'agit d'une critique vive du régime en place dans son pays. L'intrigue se déroule de nos jours en Iran, et débute lorsqu'un homme croise par hasard celui qu'il croit être son ancien bourreau. Ce père de famille nie l'avoir torturé par le passé, mais le doute s'immisce...

© Les films Pelleas

Jafar Panahi venait de sortir de prison quand il a commencé à travailler sur le scénario d'Un simple accident. "J'ai compris soudainement que je n'allais pas pouvoir échapper à tout ce que j'avais vécu derrière les barreaux, à toutes les histoires que j'avais entendu", raconte le réalisateur dans un entretien donné au magazine Première. Les personnages sont fictifs, mais leur expérience de la prison iranienne s'inspire de faits bien réels.

Le tournage s'est déroulé dans la clandestinité, "dans un état de stress permanent". "Dès que quelqu'un passe tout près de nous, on est déconcentrés, on se demande qui c'est, s'il vient nous espionner pour nous dénoncer", se souvient le réalisateur dans Première. "Mes comédiennes ont été convoquées par la police et subi des interrogatoires après l'annonce de la sélection d'Un simple accident à Cannes." Dans le dossier de presse qui accompagne la sortie du film, il se souvient également avoir reçu des pressions et menaces de la part de la police à la fin du tournage.

Jafar Panahi assure qu'il ne lui est "rien arrivé" depuis son retour dans son pays, après avoir récupéré sa récompense au Festival de Cannes. "Mais en Iran, je le sais pour l'avoir si souvent vécu, tout peut changer à tout moment. La vérité du jour est loin d'être celle du lendemain." Depuis, Un Simple Accident a été choisi par le CNC pour représenter la France, principal producteur du long-métrage, pour l'Oscar du Meilleur film international. L'Académie doit désormais le sélectionner parmi les nommés, mais si l'on se fie aux critiques très élogieuses, on peut affirmer qu'il possède même des chances de figurer au palmarès. En attendant, le public français peut voir le film en salles dès ce mercredi 1er octobre.