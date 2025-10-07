Il y a 65 ans, ce film avec Jean-Paul Belmondo a révolutionné le cinéma : son tournage inspire un film délicieux

Les amoureux de cinéma vont adorer ce long-métrage qui revient sur l'un des tournages les plus novateurs du septième art.

Il y a 65 ans, Jean-Luc Godard révolutionnait le cinéma. En 1960, le réalisateur français sort son premier film fondateur de la Nouvelle Vague qui bouleverse les codes classiques du septième art tel qu'on le connaissait alors. Il permet également au public de faire la connaissance d'un jeune comédien qui deviendra l'un des monstres sacrés de sa génération : Jean-Paul Belmondo. Dans A bout de souffle, l'acteur français incarne un voyou face à l'icône qu'est alors Jean Seberg.

Le long-métrage offre une rupture totale. Alors qu'on avait l'habitude de tourner en studio avec de l'éclairage artificiel, Godard choisit le tournage en décors naturels avec de la vraie lumière. Alors que le scénario et les dialogues étaient millimétrés, le réalisateur met l'accent sur l'improvisation pour créer de l'authenticité et de la modernité. Alors que les plans étaient réfléchis, soignés, cadrés, Godard privilégie la caméra légère qui accentue l'impression de spontanéité. Il révolutionne également l'art du montage en supprimant des morceaux de plan sans offrir de transition, ou en s'autorisant des sauts dans le temps et dans l'espace. En résulte un style plus spontané, vivant et libre, véritable manifeste du mouvement de la Nouvelle Vague.

© Jean-Louis Fernandez

Il y a eu un avant et un après A bout de souffle dans l'histoire du cinéma mondial. Soixante-cinq ans plus tard, le cinéaste texan Richard Linklater décide d'immortaliser cette révolution dans le cinéma. Nouvelle Vague raconte ce tournage inédit et novateur. Le cinéaste s'attache à offrir une reconstitution très précise de l'époque. Comme à son habitude, le réalisateur de Boyhood propose des dialogues savoureux (et en français !) dans ce film délicieux et charmant à regarder.

Pour incarner les trois protagonistes de cette histoire (Jean-Luc Godard, Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo), Richard Linklater s'est octroyé les talents de quelques acteurs méconnus. A l'exception de Zoey Deutch (Retour à Zombieland, Petits coups montés), on découvre Guillaume Marbeck qui offre une imitation impeccable du réalisateur. Aubry Dullin est également bluffant dans le rôle de Jean-Paul Belmondo.

Passionnés de cinéma ou non, fans de Godard ou non, vous pouvez donc vous ruer en salle pour découvrir le très réjouissant Nouvelle vague. Il sort dans les salles obscures ce mercredi 8 octobre 2025.