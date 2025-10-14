À 91 ans, Brigitte Bardot vit isolée dans le Var : elle se plaint d'un "vrai supplice" et refuse de sortir de chez elle

La star du cinéma français fuit les médias et ses fans. Elle profite d'une vie tranquille dans le Var, préférant la compagnie de ses animaux.

Dans les années 1960, Brigitte Bardot était une star incontournable. Elle est d'ailleurs l'une des dernières représentantes de ce qu'on appelle communément "les géants du cinéma français", depuis les décès d'Alain Delon, Jean-Paul Belmondo ou Claudia Cardinale. Aujourd'hui âgée de 91 ans, l'actrice surnommée B.B. jouit d'une retraite discrète et isolée dans le Var.

En 1958, Brigitte Bardot tombe sous le charme de La Madrague, une maison de pêcheurs située sur la route des Canebiers à Saint-Tropez. Elle l'achète pour 24 millions d'anciens francs. Elle s'est retirée de la vie publique en 2006 et y vit toujours, 67 ans plus tard. Dans Mon BBcédaire, nouveau livre sorti le 1er octobre 2025, elle regrette cependant que ce "joli petit village de pêcheurs", "bijou authentique" se soit transformé en "une ville de milliardaires où on ne reconnaît plus rien de ce qu'en faisait le charme".

Brigitte Bardot en mai 2025 sur BFM TV. © MOURAD ALLILI/SIPA (publiée le 07/10/2025)

Car l'actrice du Mépris préfère rester recluse dans sa demeure, évitant soigneusement les paparazzis et les fans. "Maintenant, j'ai envie de la paix, du silence, de la nature et de ne pas être dépendante de certaines personnes qui veulent me photographier", soulignait-elle en interview auprès de BFM TV, le 12 mai dernier, arguant qu'elle avait été sous l'oeil des caméras sa vie entière.

Elle se plaint d'ailleurs régulièrement de fans qui l'attendent devant chez elle et demandent des autographes : "c'est un vrai supplice", commentait-elle au Monde en 2024, "et ça, ça m'empêche de vivre normalement". Conséquences : elle refuse de sortir de chez elle, ne profite ni à la plage, ni au marché pour ne pas déclencher d'attroupements. "Mon isolement, c'est un choix. C'est un luxe, et ça a toujours été mon rêve."

C'est pourquoi Brigitte Bardot possède également une autre demeure dans les hauteurs de Saint-Tropez. La Garrigue est un domaine de 10 hectares, "un paradis des animaux," décrivait-elle en 1999 au micro de France 3, où elle se rend encore tous les jours. "Je vis maintenant une vie très proche de la nature, très proche des animaux, très proche de la vérité, de la souffrance, de la douleur, de joies aussi".

Sa vie n'a pas beaucoup changé en 26 ans. "Maintenant, je vis comme une fermière", décrivait-elle en mai 2025 à BFM TV. "J'ai mes moutons, mes chèvres, mes cochons, ma jument, mon petit âne et ma ponette", mais également de nombreux chats et chiens. Son quotidien se résume d'ailleurs à sa Fondation Brigitte-Bardot, qui oeuvre pour la protection des animaux. Elle y occupe ses journées, "en travaillant, en répondant aux courriers". Sur les réseaux sociaux, elle partage régulièrement des lettres signées pour soutenir la cause animale. Malgré l'isolement et l'âge, Brigitte Bardot se veut rassurante dans les colonnes du Monde : "Je suis ravie de ma condition actuelle".