Brigitte Bardot a longtemps vécu isolée dans le Var : elle se plaignait d'un "vrai supplice" et refusait de sortir de chez elle

Dans les dernières années de sa vie, la star du cinéma français a fui les médias et ses fans. Elle profitait d'une vie tranquille dans le Var, préférant la compagnie de ses animaux.

Dans les années 1960, Brigitte Bardot était une star incontournable. Elle a longtemps été considérée comme l'une des dernières représentantes de ce qu'on appelle communément "les géants du cinéma français", avec Alain Delon, Jean-Paul Belmondo ou Claudia Cardinale. Elle est décédée le 28 décembre 2025 à l'âge de 91 ans, après avoir longtemps jouit d'une retraite discrète et isolée dans le Var.

En 1958, Brigitte Bardot tombe sous le charme de La Madrague, une maison de pêcheurs située sur la route des Canebiers à Saint-Tropez. Elle l'achète pour 24 millions d'anciens francs. Elle s'est retirée de la vie publique en 2006 et y a vécu jusqu'à la fin de sa vie. Mais dans Mon BBcédaire, dernier livre sorti le 1er octobre 2025, elle regrettait que ce "joli petit village de pêcheurs", "bijou authentique" se soit transformé en "une ville de milliardaires où on ne reconnaît plus rien de ce qu'en faisait le charme".

Brigitte Bardot en mai 2025 sur BFM TV. © MOURAD ALLILI/SIPA (publiée le 07/10/2025)

Car l'actrice du Mépris préférait rester recluse dans sa demeure, évitant soigneusement les paparazzis et les fans. "Maintenant, j'ai envie de la paix, du silence, de la nature et de ne pas être dépendante de certaines personnes qui veulent me photographier", soulignait-elle en interview auprès de BFM TV, le 12 mai dernier, arguant qu'elle avait été sous l'œil des caméras sa vie entière.

Elle se plaignait régulièrement de fans qui l'attendaient devant chez elle et demandaient des autographes : "c'est un vrai supplice", commentait-elle au Monde en 2024, "et ça, ça m'empêche de vivre normalement". Conséquences : elle refusait de sortir de chez elle, ne profitait ni de la plage, ni du marché pour ne pas déclencher d'attroupements. "Mon isolement, c'est un choix. C'est un luxe, et ça a toujours été mon rêve."

C'est pourquoi Brigitte Bardot possèdait également une autre demeure dans les hauteurs de Saint-Tropez. La Garrigue était un domaine de 10 hectares, "un paradis des animaux," décrivait-elle en 1999 au micro de France 3, où elle se rendait tous les jours. "Je vis maintenant une vie très proche de la nature, très proche des animaux, très proche de la vérité, de la souffrance, de la douleur, de joies aussi".

Sa vie n'avait pas beaucoup changé en 26 ans. "Maintenant, je vis comme une fermière", décrivait-elle en mai 2025 à BFM TV. "J'ai mes moutons, mes chèvres, mes cochons, ma jument, mon petit âne et ma ponette", mais également de nombreux chats et chiens. Son quotidien se résumait d'ailleurs à sa Fondation Brigitte-Bardot, qui oeuvre pour la protection des animaux. Elle y occupait ses journées, "en travaillant, en répondant aux courriers". Sur les réseaux sociaux, elle partageait régulièrement des lettres signées pour soutenir le combat de sa vie, la cause animale.