Ce film bouleversant, noté 4,5/5 depuis 31 ans, est diffusé à la télévision cette semaine

Au programme TV cette semaine, il est possible de rattraper un film qui a ému des générations de spectateurs.

Le cinéma compte de nombreux classiques qu'il faut avoir vus au moins une fois dans sa vie. Il ne faut d'ailleurs pas hésiter à vérifier dans le programme TV si une rediffusion de l'un d'entre eux est prévue. Cette semaine, les téléspectateurs ont l'occasion de revoir un film bouleversant. Sorti il y a 31 ans, en 1994, cette adaptation de Stephen King a ému des générations de spectateurs.

Les Evadés trône régulièrement en tête des films les plus populaires sur IMDB. Les lecteurs de Linternaute sont conquis et lui ont octroyé au fil des années la note moyenne de 4,5/5 : Baba salue un film "magistral", qui est aussi "à voir et revoir" selon Patman, ou encore "superbe" pour Turquoise. "Le meilleur film que j'ai jamais vu tout simplement", conclut Samir avec emphase, en louant la prestation d'acteur de Morgan Freeman.

© SIPA (publiée le 09/10/2025)

Réalisé par Frank Darabont (à qui l'on doit également La Ligne Verte et The Mist), Les Evadés se déroule dans le pénitencier le plus sévère de l'Etat du Maine, Shawshank, en 1947. Un banquier, Andy Dufresne, est condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme et de son amant, alors qu'il clame son innocence. Dans cette prison, il rencontre un homme désabusé, Reed, détenu depuis 20 ans. Une belle histoire d'amitié débute alors entre les deux hommes.

Si le long-métrage a été un échec commercial à sa sortie, il a acquis une grande popularité au fil des ans jusqu'à devenir un film culte. Il a été nommé pour plusieurs Oscars en 1995, dont celui du Meilleur film, sans toutefois remporter de récompenses. Les Evadés reste néanmoins un film culte bouleversant qui critique l'institution carcérale, tout en traitant de la thématique de l'espoir pour ces deux personnages, l'un enfermé depuis deux décennies, l'autre injustement condamné.

Les Evadés est diffusé le dimanche 19 octobre, sur 6ter. Il faut mettre le canal 22 de la TNT à partir de 21h10 pour découvrir ce long-métrage. Pour rappel, celui-ci dure 2h20. Si vous n'avez pas le temps de le voir à la TV, le drame de Frank Darabont est disponible en streaming sur Netflix et sur HBO Max, mais aussi MyCanal et Prime Video si vous avez souscrit à l'option permettant d'avoir accès à HBO Max.