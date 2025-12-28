Avant l'Oscar, Jean Dujardin a eu une scolarité très laborieuse et a commencé dans un métier difficile

Avant de devenir l'acteur incontournable qu'il est aujourd'hui, Jean Dujardin a tâtonné et a notamment travaillé un temps dans un tout autre secteur.

Jean Dujardin fait partie des acteurs français incontournables. D'abord grâce à ses comédies (Brice de Nice, Un gars une fille, OSS 117) jusqu'à ce qu'il s'impose en remportant l'Oscar du meilleur acteur en 2012, pour son rôle dans The Artist. Si sa popularité et son talent sont aujourd'hui évidents, il a pourtant tâtonné avant de se lancer dans les arts dramatiques.

Jean Dujardin développe son envie de créer et d'incarner des personnages dès sont enfance. "Je n'étais pas heureux à l'école", se souvenait-il dans une interview donnée au Monde en 2021. "En CM1, j'ai eu une institutrice qui a cassé ma confiance et m'a rendu intranquille jusqu'au bac". "Tête de turc" pendant cette année scolaire, le jeune Dujardin perd confiance en lui et enchaîne les mauvaises notes. "Tout le reste de ma scolarité, j'étais l'élève qui ne comprenait rien, l'idiot de la classe, en retard, l'éternel redoublant", déplore-t-il aujourd'hui. Son refuge ? Le dessin, et plus particulièrement la caricature de ses camarades de classe qui lui inspirent des histoires et des personnages.

© Laurent VU/SIPA (publiée le 22/10/2025)

Mais il faudra attendre encore quelques années pour que son envie de théâtre se manifeste. Après le bac, il commence à travailler comme serrurier pour l'entreprise de son père, mais aussi sur les chantiers de la banlieue parisienne comme manœuvre, ouvrier sans qualification ni spécialisation particulière qui réalise des tâches simples. "J'étais content d'avoir un salaire, une voiture, j'avais besoin de me sentir indépendant, de ne rien devoir à personne", a-t-il expliqué.

C'est lorsqu'il fait son service militaire à Epinal, à l'âge de 23 ans, que Jean Dujardin commence à réfléchir plus sérieusement à embrasser une carrière d'artiste. "J'avais devant moi une année de réflexion pour savoir quoi faire de ma vie. J'ai mis à profit ces dix mois pour donner corps à cette envie de jouer qui me taraudait", ajoute l'acteur.

Dès lors, il lit, écrit des personnages, si bien qu'une fois son service militaire terminé, il commence à jouer dans des cafés théâtres et des bars parisiens. "J'ai appris seul, il n'était pas question que je prenne des cours, ça me rappelait l'école, l'ordre, les dogmes." Un parcours d'autodidacte singulier qui a porté ses fruits, puisque Jean Dujardin continue de jouer plusieurs films par an.