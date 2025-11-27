Ce film détient le record d'entrées en France depuis le début de l'année, mais c'est loin d'être le meilleur

Voici le film qui a eu le plus gros succès au box-office en France en 2025. Ce n'est pas nécessairement celui qui a eu les meilleures critiques.

Succès public n'est pas forcément synonyme de succès critique. Et les films qui font le plus d'entrées ne sont pas forcément les meilleurs sortis dans l'année. L'année 2025 a d'ailleurs été morose pour le cinéma en France, puisque le long-métrage le plus populaire a réalisé 5,1 millions d'entrées. On est loin de l'année 2024, dominée par Un p'tit truc en plus (11 millions d'entrées) et Le comte de Monte-Cristo (9,4 millions d'entrées).

Si Lilo & Stitch a rassemblé plus de 5 millions de spectateurs dans les salles, ce n'est pas le film qui a eu les meilleures critiques cette année. Attention cependant, loin de nous l'idée d'affirmer que ce Lilo & Stitch est une catastrophe industrielle. Cela reste une adaptation en live action distrayante d'un dessin animé drôle et touchant, même si plusieurs fans ont été déçus des changements opérés à la fin. Mais il serait exagéré d'affirmer qu'il s'agit de l'une des propositions cinématographiques les plus marquantes de cette année. Si l'on se fie d'ailleurs au recensement d'Allociné, le long-métrage décroche la note presse de 3,2/5, et de 3,8/5 pour les spectateurs.

© Photo courtesy of Disney. © 2025 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved.

Mais alors, quels seraient les meilleurs films de l'année 2025 sortis au cinéma pour les Français ? Toujours selon les notes d'Allociné, on peut citer plusieurs longs-métrages d'auteurs américains, comme Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson (4,7/5 selon la presse, 4/5 selon les spectateurs) ou The Brutalist de Brady Corbet (4,3/5 selon la presse, 3,9/5 selon les spectateurs). Tous deux ont marqué les esprits au cours d'année avec leurs propositions ambitieuses et spectaculaires.

Le film d'animation Amélie et la métaphysique des tubes a également séduit (3,9/5 pour la presse, 4,3/5 pour les spectateurs), tout comme les drames Life of Chuck (4,1/5 pour la presse, 3,9/5 selon les spectateurs), Valeur sentimentale (4,1/5 pour la presse, 4/5 selon les spectateurs), ou Sirât (4,3/5 pour la presse, 3,8/5 selon les spectateurs), pour ne citer qu'eux.

Et n'oublions pas Avatar : De Feu et de Cendre, prévu pour une sortie le 17 décembre 2025, qui promet un nouveau raz-de-marée au box-office. Et si l'on en croit les épisodes précédents, il ne serait pas étonnant qu'il dépasse les 5 millions d'entrées de Lilo & Stitch et de devenir le plus gros succès au box-office français de l'année 2025. A voir si ce succès populaire s'accompagne d'un succès critique.