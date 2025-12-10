Ce nouveau film Netflix va vous retourner la tête

Netflix met en ligne cette semaine un nouveau film policier qui promet de prendre la tête aux abonnés qui chercheront à résoudre l'enquête.

Si vous aimez vous prendre la tête pendant vos visionnages et que vous cherchez à deviner la fin de l'histoire en même temps que le héros, ce nouveau film Netflix est fait pour vous. Dans ce polar très attendu, les abonnés vont pouvoir mener l'enquête jusqu'au dénouement final, qui promet des retournements de situation mémorables !

En 2019, le réalisateur Rian Johnson signe un film policier du genre "whodunnit" (où l'on cherche à découvrir qui a commis le crime) qui mêle satire sociale et enquête policière. On y suit le détective Benoît Blanc qui cherche à découvrir qui, parmi sa famille, a assassiné un riche auteur de polars dans la campagne américaine.

© John Wilson/Netflix

A couteaux tirés reçoit un accueil critique très chaleureux et Netflix sort le chéquier pour acquérir les droits de deux suites. Le second épisode, Glass Onion, sort en 2022 sur la plateforme de streaming. Et c'est cette semaine que l'on peut voir le troisième volet.

Wake Up Dead Man : une histoire à couteaux tirés voit le retour de Daniel Craig dans la peau du détective privé Benoît Blanc. Celui-ci se retrouve à enquêter sur l'assassinat d'un prêtre flamboyant et controversé d'une paroisse de Nouvelle-Angleterre. Le crime semble impossible, et les rumeurs d'une intervention surnaturelle sont de plus en plus fortes. Le détective ne croit pas en une menace divine et fait appel à un jeune vicaire pour l'aider à trouver le véritable coupable.

Comme pour les deux premiers opus, Rian Johnson s'est entouré d'un casting XXL pour cette nouvelle enquête. Josh O'Connor (Challengers) incarne le nouveau compagnon de Daniel Craig. Face à eux, on reconnaît Glenn Close (Liaison fatale, Les liaisons dangereuses), Josh Brolin (Dune, Sicario), Mila Kunis (Sexe ente amis, Black Swan), Jeremy Renner (Avengers), Kerry Washington (Scandal), Andrew Scott (Sherlock, Fleabag), Cailee Spaeny (Priscilla, Civil War), Daryl McCormack (Bad Sisters) et Thomas Haden Church (Sideways, Spider-Man 3). Vous pouvez découvrir lequel d'entre eux est le véritable coupable à partir du 12 décembre, date de la mise en ligne de Wake Up Dead Man sur Netflix.