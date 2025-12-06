"Hollywood en péril" : ce que l'on sait du rachat de la Warner Bros Discovery par Netflix

Netflix a annoncé vendredi 5 décembre racheter pour environ 83 milliards de dollars le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery (WBD) - une nouvelle qui suscite l'inquiétude.

Les films Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, la série Friends, ou le service de streaming HBO max incluant notamment Game of Thrones… Toutes ces œuvres de fiction ont une chose en commun : elles appartiennent au studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery (WBD). Ou du moins, pour l'instant.

Netflix a annoncé vendredi 5 décembre racheter WBD, pour 82,7 milliards de dollars (71 milliards d'euros). Concrètement, la plateforme va verser en numéraire 27,75 dollars (23,82 euros) par action à WBD, valorisant l'entreprise à 72 milliards de dollars (61,80 milliards d'euros), hors dette. Netflix prend également 10 milliards de dollars de dettes.

Il s'agit de la fusion la plus conséquente du milieu depuis l'accord entre Disney et Fox en 2019 pour 71 milliards de dollars. Mais ces deux studios étaient emblématiques d'Hollywood. Ce qui change ici, c'est le fait que Netflix vienne de la Silicon Valley. "En combinant l'incroyable bibliothèque de séries et de films de Warner Bros [...] avec nos titres emblématiques tels que Stranger Things, KPop Demon Hunters et Squid Game, nous serons en mesure de [divertir] encore mieux", a déclaré Ted Sarandos, directeur général de Netflix.

Des craintes de monopole

Mais la fusion inquiète. L'actrice et activiste Jane Fonda a prévenu dans une tribune qu'une "consolidation à cette échelle serait catastrophique" pour l'industrie du cinéma. "Elle entraînerait une diminution des emplois, des opportunités commerciales, des risques créatifs, des sources d'information et une perte considérable de diversité dans les récits proposés aux Américains", a-t-elle pointé. La fusion "réduira la demande globale pour les compétences" des professionnels du métier, comme les acteurs, scénaristes, réalisateurs, monteurs, ou encore animateurs. Et d'ajouter : "L'accord met Hollywood et la démocratie en danger."

Une crainte partagée par la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, qui a déclaré que "cet accord ressemble à un cauchemar pour la lutte contre les monopoles". "Une alliance entre Netflix et Warner Bros. donnerait naissance à un géant médiatique contrôlant près de la moitié du marché du streaming, ce qui risquerait d'imposer aux Américains des abonnements plus chers et un choix plus restreint en matière de contenu et de mode de visionnage, tout en mettant en péril les emplois américains."

Du côté des Républicains, le ton est le même. Ce rachat "soulève de sérieuses inquiétudes pour les consommateurs, les créateurs, les cinémas et les entreprises locales", a estimé le sénateur Roger Marshall, allié de Donald Trump. "Une seule entreprise ne devrait pas avoir le contrôle vertical total du contenu et du réseau de distribution qui le diffuse. [...] Les prix, le choix et la liberté créative sont en jeu."