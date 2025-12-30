On a sélectionné les 10 films incontournables de l'année 2025

  • Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti...
  • De quoi ça parle : Bob est un ancien révolutionnaire qui a mis son combat de côté pour éduquer sa fille, Willa. Seize ans plus tard, un ancien ennemi enlève Willa, forçant Bob à renouer avec son passé pour la retrouver.
  • Pourquoi on l'aime : Profond, drôle, réussi, politique, ultra-maîtrisé, servi par des performances d'acteurs de haut vol (Sean Penn en tête), Une bataille après l'autre offre un très grand moment de cinéma. Assurément l'un des grands films de 2025.
  • Où le voir : au cinéma avant sa sortie à l'achat et location VOD.
Manon Bricard