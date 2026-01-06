On a vraiment hâte de voir ce film en 2026, le scénario est très intriguant et le casting est génial

Ni Avengers ni L'Odyssée : voici le film qu'on a le plus hâte de voir cette année.

L'année 2026 s'annonce déjà très excitante dans le secteur du cinéma. Plusieurs films promettent déjà de créer l'événement : un nouveau film Avengers promet de rassembler le public à la fin de l'année, tandis que les réalisateurs reconnus Denis Villeneuve (Dune, troisième partie) et Christopher Nolan (L'odyssée) vont faire leur retour sur grand écran. A cela, s'ajoutent l'adaptation de la fresque des Misérables, le prochain Toy Story, l'adaptation en live action de Vaiana, ou le nouveau Spider-Man avec Tom Holland. Tous devraient faire leur effet au box-office, ou au moins faire parler d'eux.

Aussi enthousiasmants que puissent être ces différents projets, c'est un autre, un peu plus confidentiel que tous ces mastodontes, que l'on attend avec impatience. Que ça soit son équipe créative, son casting génial ou sa première bande-annonce intrigante, ce film de science-fiction a déjà l'air génial, et on a vraiment hâte de le découvrir dans les prochains mois.

Si Steven Spielberg n'est plus le maître incontesté du box-office qu'il a été jadis, il reste l'un des plus grands (si ce n'est le plus grand) cinéaste de sa génération. Il a prouvé maintes fois son talent et sa popularité avec ses nombreuses œuvres, devenues des grands classiques, comme Les dents de la mer, Jurassic Park, Les Aventuriers de l'arche perdue, Il faut sauver le soldat Ryan ou La liste de Schindler. Si le succès populaire est moindre désormais, le réalisateur de 78 ans continue de signer des films mémorables, comme le bouleversant The Fabelmans (2022) ou le puissant West Side Story (2021), pour ne citer qu'eux.

On peut acheter un ticket pour un Steven Spielberg les yeux fermés et être certain, a minima, de voir un long-métrage plus que correct. C'est en partie pour cela qu'on attend son prochain long-métrage (le 37e de sa filmographie !) avec impatience cette année. Car après E.T, La guerre des mondes et Rencontre du troisième type, il renoue en plus avec un vieil amour : la science-fiction.

Disclosure Day s'annonce déjà intriguant si l'on se fie à sa bande-annonce énigmatique. Les premières images montrent une météorologiste (jouée par Emily Blunt) dépassée par une force extraterrestre en plein direct, tandis qu'un autre (Josh O'Connor, génial dans Wake Up Dead Man et The Crown sur Netflix) est déterminé à révéler la vérité sur une présente étrangère à la Terre au reste du monde. On n'en sait pas plus sur l'intrigue qui s'annonce palpitante.

Colin Firth (Le Discours d'un roi, Bridget Jones), Colman Domingo (Running Man) et Wyatt Russell (Thunderbolts*) complètent la distribution, tandis que John Williams se charge de la musique. Il n'y a plus qu'à patienter jusqu'au 10 juin 2026, date de sa sortie au cinéma, afin de lever le mystère de Disclosure Day.