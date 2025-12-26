Dix ans après sa sortie, ce film reste l'une des meilleures comédies, mais trop peu de gens l'ont vue

Sortie en 2016, cette comédie d'action est géniale, mais reste bien trop méconnue.

Envie d'une bonne dose de rire ? Pourquoi ne pas se tourner vers cette comédie, sortie il y a dix ans ? Le 18 mai 2016, les spectateurs ont boudé ce long-métrage, qui fait seulement 380 535 entrées en France. C'est pourtant un film très divertissant, qui avait des critiques plutôt positives à sa sortie, et qui propose des rôles à contre-emplois à ses deux acteurs principaux. On peut même affirmer qu'il s'agit de l'une des meilleures comédies américaines sorties ces dix dernières années, rien de moins.

L'intrigue de The Nice Guys nous plonge dans le Los Angeles de la fin des années 1970. Un détective privé ridicule fait équipe avec un homme de main taciturne pour résoudre le mystère de la disparition d'une jeune femme, ainsi que celui qui entoure la mort d'une star de l'industrie des films pour adultes. Ce duo mal assemblé découvrira au fil de l'enquête un vaste complot.

Réalisé par Shane Black, cette comédie d'action à l'humour absurde, qui moque les codes du buddy movie et du polar, met en scène deux acteurs à contre-emploi qui forment un duo exceptionnel : Ryan Gosling est génial de bêtise et de ridicule, bien avant qu'il ait provoqué l'hilarité générale avec son interprétation de Ken dans Barbie. Loin de la gravitas de Maximus Decimus, Russell Crowe lui donne brillamment la réplique dans le rôle d'un homme de main peu commode. Le casting voit également les apparitions d'Angourie Rice (Mean Girls), Margaret Qualley (The Substance), Matt Bomer (Magic Mike) ou Kim Basinger (Batman, L.A. Confidential).

Peu vu à sa sortie au cinéma, The Nice Guys a cependant bénéficié d'un favorable bouche à oreilles à l'occasion de ses diffusions TV et sur les plateformes de streaming. Sur Allociné, cette comédie récolte la note presse de 3,7/5, tandis que celle des spectateurs est équivalente, à 3,8/5. Le Monde salue "l'énergie démesurée que les acteurs mettent à dire des dialogues absurdes, à effectuer des cascades spectaculaires", Franceinfo des scènes "qui "provoquent une véritable jubilation".

Si vous ressentez le besoin de débrancher votre cerveau et de vous amuser, The Nice Guys est un excellent candidat. Mais pour le voir, il faut revenir aux formats traditionnels : le DVD et le Blu-Ray, disponible dans les points de ventes culturels classiques, ou l'achat et la location. Le long-métrage est ainsi disponible sur la plupart des plateformes de VOD habituelles.