Véritable phénomène sur TikTok, ce roman devient un film qui va charmer les abonnés de Netflix

L'un des romans adorés de "Booktok" a droit à une adaptation sur Netflix, pour les fans de comédies romantiques.

Le monde de l'édition et de la littérature a bien changé avec l'avènement des réseaux sociaux. Outre le besoin de promotion et de marketing, une communauté a émergé sur TikTok pour recommander (ou non) certaines pépites littéraires parfois méconnues. Appelée Booktok, cette communauté de créateurs et d'internautes échange autour de leurs lectures, souvent romantiques, fantastiques ou à destination des jeunes adultes.

Être populaire sur Booktok permet souvent aux livres de se faire connaître, voire de cartonner en librairie. Ce fut le cas de certains phénomènes du genre, comme Les Sept Maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas (plus connu sous l'acronyme ACOTAR) ou Jamais plus de Colleen Hoover. Le succès de ces livres est tel que l'un des phénomènes de cette communauté littéraire est aujourd'hui adapté en film sur Netflix.

© Daniel Escale/Netflix

Sorti en 2021, People We Meet on Vacation est une romance signée par Emily Henry (Funny Story, Great Big Beautiful Life...). Ce best-seller raconte l'histoire de Poppy et Alex, deux amis que tout oppose et qui sont partis en voyages tous les étés pendant dix ans, avant de se perdre de vue. Après quelques années de silence et d'ignorance, un nouveau périple les réunit et les force à confronter des sentiments enfouis depuis très longtemps.

Fort de son succès (plus de deux millions d'exemplaires vendus), ce roman a logiquement été choisi pour être adapté par Netflix. Réalisée par Brett Haley, l'adaptation réunit deux acteurs aux visages connus pour jouer le couple principal : Emily Bader (My Lady Jane) et Tom Blyth (Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur). A leurs côtés, on reconnaîtra Sarah Catherine Hook (The White Lotus saison 3), Jameela Jamil (The Good Place) ou Lucien Laviscount (Emily in Paris).

Cette romance à l'ambiance estivale possède toutes les qualités pour distraire les abonnés de Netflix pendant les froides soirées d'hiver. Et l'attente touche bientôt à sa fin : c'est le 9 janvier 2026 que le film People we meet on vacation débarque sur Netflix.