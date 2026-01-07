La meilleure série dramatique de l'année 2025 est de retour, les nouveaux épisodes vont captiver le public

Sacré meilleure série dramatique en 2025, ce programme haletant revient enfin pour de nouveaux épisodes.

L'année 2026 débute en grandes pompes avec le retour de plusieurs séries très attendues sur différentes plateformes de streaming. Chacun peut trouver le programme idéal pour se détendre pendant les longues soirées d'hiver. Si vous êtes abonnés à HBO Max, vous pourrez d'ailleurs retrouver une fiction médicale très attendue.

Sa première saison a remporté cinq prix lors de la dernière édition des Emmy Awards, et a même été sacrée Meilleure série dramatique de l'année. Grâce à son concept fort, ses interprétations remarquées et son sens du rythme, ce programme a été salué par la critique et s'est imposé comme l'une des œuvres télévisuelles majeures de l'année 2025.

The Pitt est une série médicale dans la veine d'Urgences, qui suivait déjà le quotidien d'un service des urgences de Chicago. Imaginée par R. Scott Gemmill, chaque saison suit une garde entière du service d'urgences d'un hôpital de Pittsburgh, à raison d'une heure de garde par épisode. Médecins, infirmiers, nouveaux internes ou patients doivent affronter les difficultés de ce service, miroir de la société américaine actuelle et de ses problématiques. La série est portée par Noah Wyle, déjà connu pour avoir incarné le docteur John Carter dans douze saisons de Urgences.

La critique française a été conquise par la première saison de The Pitt, diffusée sur HBO Max au premier trimestre 2025. Grâce à son format resserré et intense, la série capte à la fois l'effondrement du système hospitalier américain (que le personnel continue de porter à bout de bras sur ses épaules fragiles) que les problématiques sociales actuelles à travers les différents patients.

Pour Le Parisien, il s'agit d'un "palpitant 24 heures chrono aux urgences". "The Pitt captive par sa forme ultra-réaliste, la richesse de ses héros qui s'activent pour sauver des vies et le charisme, bien sûr de Noah Wyle", notait Elle, quand Le Journal du Dimanche saluait une série "passionnante et poignante". De son côté, la critique américaine a déjà partagé des avis dithyrambiques sur la saison 2.

Forte de son succès critique et populaire, The Pitt a logiquement été renouvelé pour une saison 2 qui s'annonce toute aussi captivante : l'intrigue se déroule six mois après la première saison, lors de la Fête nationale américaine, le 4 juillet. Cette journée est connue comme étant l'une des plus difficiles pour le service des urgences, et la bande-annonce des nouveaux épisodes promet une suite aussi tendue et captivante que la première. La saison 2 de The Pitt est mise en ligne sur HBO Max dès le vendredi 9 janvier, à raison d'un épisode par semaine, jusqu'au 17 avril.