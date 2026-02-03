"Je trouve ça horrible" : Carla Bruni a été vexée par un film de sa sœur Valeria Bruni-Tedeschi

La demi-soeur de Carla Bruni s'est récemment excusée d'avoir blessée la chanteuse dans un film qu'elle a réalisé.

Il n'est pas rare que les réalisateurs s'inspirent de l'histoire de leur propre famille pour écrire un film. C'est ce qu'a fait il y a 8 ans Valeria Bruni-Tedeschi, à l'affiche depuis le 14 janvier du film Eleonora Duse. L'actrice et réalisatrice avait aussi signé en 2019 Les Estivants, une comédie douce-amère inspirée de ses propres questionnements sur la famille. Dans ce film, on découvre l'histoire d'Anna (qu'interprète Valeria Bruni-Tedeschi), en pleines retrouvailles avec des amis et des membres de sa famille dans une somptueuse villa de la Côte d'Azur, après une rupture douloureuse.

Parmi les personnages, on retrouve aussi Elena, la soeur de l'héroïne, jouée par Valeria Golino. Il s'agit d'une femme, mariée à un riche industriel de droite. Certains spectateurs y ont évidemment vu une ressemblance évidente avec la propre demi-sœur de Valeria Bruni-Tedeschi, la chanteuse Carla Bruni. Mais l'épouse de Nicolas Sarkozy n'a vraiment pas apprécié la représentation qui était proposée dans le film. Et pour cause : ce double fictionnel, Elena, était présentée comme une alcoolique.

© CATALANO/SGP/Shutterstock/SIPA (publiée le 09/01/2026)

Dans l'émission "Le Grand Atelier" de France Inter en 2019, Carla Bruni avait partagé son désarroi face à la représentation qui était faite d'elle dans le film : "Je trouve ça horrible, ça me trouble beaucoup. Les autres ne comprennent pas que c'est transformé, donc ils pensent que c'est moi et ça me déplaît", avait-elle lâché (propos rapportés par Madame Figaro).

En 2023, bien après la sortie du film, Carla Bruni avait confié avoir "souffert de toutes les addictions", et notamment de l'alcool : "C'est pas que je buvais tous les jours, c'est que je me noyais tous les jours", se souvient-elle dans le podcast Contre-addictions. On comprend mieux que son double fictionnel dans Les Estivants ne l'ait pas forcément séduite.

Carle Bruni était aussi revenue sur le travail de sa soeur, dans l'émission Belve en 2024 : "Elle laisse faire les choses et ne prend pas forcément de pincettes parce qu'elle est comme ça, c'est sa manière de créer. Et je le comprends aussi. Mais ça peut avoir des répercussions et des conséquencese. Et d'ajouter : "Je ne me sens pas représentée, je me sens utilisée. Cette femme qu'interprète Valeria Golino, c'est une ivrogne. Ça m'a perturbée parce que je sais que ça peut être moi. C'est une de mes grandes fragilités".

Valeria Bruni-Tedeschi a, depuis, fait son mea culpa. En 2025 au micro de Vanity Fair Italia, elle confiait d'abord être "très proche" de sa soeur. Elle pensait avoir créé "un personnage tendre, et le fait que la merveilleuse Valeria Golino l'incarne était un acte d'amour". "Si quelque chose ne lui a pas plu, je peux m'excuser, mais je ne peux pas revenir en arrière. Mais je l'ai blessée, alors je suis désolée", avait-elle conclu.