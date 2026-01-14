Ces deux acteurs sont meilleurs amis dans la vie : ils se retrouvent dans un film Netflix

C'est l'une des amitiés les plus durables d'Hollywood : ces deux acteurs, qui ont fait leurs débuts ensemble, se retrouvent enfin à l'affiche du prochain thriller de Netflix.

Rares sont les amitiés d'enfance qui se transforment en success story hollywoodienne. Matt Damon et Ben Affleck sont la preuve rare qu'une amitié peut se transformer en duo mémorable du cinéma, et surtout survivre à la violence de l'industrie hollywoodienne. Les deux compères se connaissent depuis l'enfance, puisque leurs mères étaient elles-mêmes des connaissances. Ils grandissent à deux rues d'écart, dans le quartier de Cambridge (banlieue de Boston). Mais il faudra attendre le lycée pour que les deux hommes se lient véritablement d'amitié, lorsque Ben Affleck s'interpose dans une bagarre entre Matt Damon et un élève plus âgé.

Ils ouvrent un compte commun pour financer leurs déplacement entre Boston et New York afin de passer des auditions. Leur carrière débute ensemble, en tant que figurants, dans Le Champ des rêves en 1989. Ils vivent à Los Angeles ensemble et écrivent à deux le scénario de ce qui deviendra Will Hunting en 1997. Ils y incarnent deux amis dans le film : Matt Damon aura le rôle-titre, un jeune garçon rebelle et pauvre qui est aussi un génie des mathématiques, Affleck sera son meilleur ami, qui l'encourage à quitter leur quartier pour suivre l'avenir auquel il est promis. Acclamés par la critique, ils remportent l'Oscar du meilleur scénario original. Leur carrière est officiellement lancée.

© Claire Folger/Netflix © 2024.

Depuis 1989, Ben Affleck et Matt Damon ont collaboré à de nombreuses reprises, que ça soit en tant que producteurs, réalisateurs, scénaristes ou acteurs. Depuis 2022, ils dirigent ensemble la société de production Artists Equity, avec l'objectif de faire "de bons films", ni plus, ni moins. Près de 30 ans après Will Hunting, ils se retrouvent devant la caméra pour le nouveau thriller de Netflix : The Rip, écrit et réalisé par Joe Carnahan (Mise à prix, L'agence tous risques). Teyana Taylor (Golden Globe 2026 de la Meilleure actrice dans un second rôle), Steven Yeun et Kyle Chandler complètent la distribution.

Dans ce long-métrage qui s'annonce poisseux et tendu au regard de la bande-annonce, ils y incarnent deux policiers de Miami qui découvrent une planque de flics où se trouvent 20 millions de dollars en liquide, bien plus que ce qu'ils pensaient trouver. Cette somme d'argent va créer un climat de méfiance au sein de l'équipe : y a-t-il des ripoux parmi eux ? Si l'entente entre les personnages de Ben Affleck et Matt Damon est compromise dans le film, les deux amis continuent d'afficher une amitié à toute épreuve en interview.

"Qu'importe si nous saturons le marché avec des films dans lesquels nous jouons tous les deux !", commente Matt Damon à GQ. "Nous serions fous de ne pas profiter du fait que nous sommes tous les deux encore là et capables de le faire." The Rip sort sur Netflix le 16 janvier 2026.