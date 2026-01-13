"Le plot twist final est fou" : tout le monde parle de cette nouvelle série Netflix, elle retourne le cerveau des abonnés

Cette nouvelle série policière de Netflix rend fous les internautes, qui n'avaient pas vu venir le twist final.

Les abonnés de Netflix se passionnent régulièrement pour les séries policières à suspense pleines de rebondissements. Les dossiers oubliés, Double Piège ou The Night Agent l'ont récemment prouvé. Depuis le 8 janvier, les habitués de la plateforme au N rouge se délectent d'une autre série policière du même genre. Elle est actuellement la série n°1 du top quotidien de Netflix dans plusieurs pays du monde, et notamment en France.

Sur les réseaux sociaux, les abonnés de Netflix réagissent fortement à cette série en 6 épisodes, et surtout à ses nombreux rebondissements : difficile de deviner le coupable tant cette fiction s'amuse à brouiller les pistes à chaque épisode. La fin a surtout laissé les internautes pantois. "Le plot twist final est fou", réagit un utilisateur du réseau social X, quand un second dit : "quelle fin. C'est comme ça qu'on écrit une bonne série". Du côté des abonnés français, même réaction : "Je m'attendais pas à ça en 6 épisodes et cette fin. Ça fait plaisir de regarder des séries où tu ne connais pas la fin dès que tu as commencé".

His & Hers est une mini-série policière adaptée du roman du même nom de l'autrice britannique Alice Feeney, publié en 2020. L'intrigue s'intéresse à une journaliste recluse, qui mène l'enquête sur un meurtre dans la petite ville tranquille dans laquelle elle a grandi. Elle se heurte à un inspecteur qui s'interroge sur ses motivations et décide de la surveiller de près. Mais face à deux versions différentes d'une même histoire, un constat est sans appel : l'un des deux ment.

Au casting, deux acteurs bien connus se donnent la réplique dans ce jeu de dupes : Tessa Thompson, connue comme l'interprète de Valkyrie dans les films Marvel (et surtout Thor : Ragnarok) mais aussi pour avoir joué dans la trilogie Creed ; et Jon Bernthal, lui-même célèbre pour avoir incarner "le Punisher" dans la série du même nom et dans Daredevil. Auparavant, on l'avait connu dans le rôle de Shane Walsh dans la série The Walking Dead.

Si vous souhaitez tenter de résoudre le mystère de His & Hers, et de deviner son rebondissement final, c'est possible : les 6 épisodes sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 8 janvier 2026.