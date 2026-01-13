"C'est le pire être humain au monde" : Mark Ruffalo s'en prend à Donald Trump aux Golden Globes

L'acteur américain a été très cash sur le président américain en marge de la cérémonie de remise des prix, dans la nuit de dimanche à lundi.

"Le monde a complètement perdu la tête. Je ne sais pas ce qui se passe aux États-Unis. Je suis tellement triste. Je ne peux pas faire comme si tout allait bien". C'est par ces mots que Mark Ruffalo a commencé à déverser sa colère sur le tapis rouge des Golden Globes 2026, dans la nuit de dimanche à lundi à Los Angeles.

L'acteur américain de 58 ans était interrogé par des journalistes sur le pin's "Be Good" qu'il arborait sur son costume. Il s'agissait d'un signe de protestation contre la police fédérale de l'immigration américaine (ICE). Plusieurs autres célébrités, comme Wanda Sykes, Natasha Lyonne, Jean Smart ou Ariana Grande, le portaient pour rendre hommage aux victimes de la violence de cette frange de la police américaine, dont la plus médiatisée récemment est Renée Good, une femme de 37 ans et mère de trois enfants abattue par un agent de l'ICE à Minneapolis début janvier.

"C'est pour Nicole mais aussi pour tous ceux aux États-Unis qui vivent dans la peur aujourd'hui", a révélé l'interprète de Hulk dans les films Avengers. "J'en fais partie. J'aime ce pays. Et ce que je vois ici, ce n'est pas l'Amérique." Mark Ruffalo a ainsi confié que ce pins était sa manière de marquer son désaccord avec la violence systémique dans la police américaine : "C'est de la folie, a-t-il ajouté. On a des forces armées dans les rues américaines qui terrorisent les gens, sans rendre qui ce soit plus en sécurité. Ils terrorisent la population. Ils tuent des innocents."

Au-delà, l'acteur vu dans les Avengers, Pauvres créatures et nommé aux Golden Globes pour son rôle dans Task, mais surtout de protester contre la politique menée par Donald Trump. "Quelque chose ne va vraiment pas ici, et je ne sais pas quelle est la solution. Mais le monde ne va pas mieux avec cet homme. Ce fou au pouvoir qui vient de dire au monde qu'il n'y a pas de loi internationale qui le concerne". Le président américain a en effet déclaré au New York Times le 7 janvier que seule "[sa] propre moralité, [son] propre esprit" peut l'arrêter.

"On est en plein milieu d'une guerre avec le Venezuela, poursuitMark Ruffalo, que nous avons envahi illégalement. Et d'ajouter "Il dit au monde que le droit international n'a pas d'importance pour lui ! La seule chose qui compte pour lui, c'est sa propre moralité ! Mais ce type est un criminel condamné, un violeur condamné. C'est un pédophile. C'est le pire être humain au monde. Si nous comptons sur la moralité de cet homme pour diriger le pays le plus puissant du monde, alors nous sommes tous en grand danger."