Aujourd'hui sur Netflix : le film français le plus regardé de la plateforme au cours de l'année écoulée, avec 63 millions de vues

Ce film français sorti en 2025 s'est classé dans le top 10 des productions originales qui ont réalisé le meilleur lancement sur la plateforme de streaming.

Netflix est la plateforme de streaming la plus populaire dans le monde. Elle renouvelle sans cesse son catalogue avec des productions originales inédites et passionne ses abonnés avec certains de ses programmes phares. Mais il n'est pas rare de passer de longues minutes (si ce n'est plus !) à scroller sur la plateforme à la recherche du programme à visionner ce soir. Pour éviter de se coucher sans avoir rien vu ou de remettre un énième épisode de sitcom déjà vue mille fois, nous vous proposons un film à (re)découvrir aujourd'hui.

Pourquoi ne pas revoir un succès français de l'an dernier ce soir ? Mis en ligne sur la plateforme de streaming le 10 janvier 2025, ce thriller a connu un très joli succès. Avec 63,1 millions de vues à travers le monde, il s'est hissé à la neuvième place du top 10 des films originaux non-anglophones qui ont réalisé le meilleur lancement de l'histoire de Netflix (sur ses 91 jours d'exploitation, Netflix arrêtant le compteur au-delà). C'est donc la production originale française la plus vue sortie l'an dernier.

© Christophe Brachet/Netflix

Thriller d'action musclé, Ad Vitam est une réalisation de Rodolphe Lauga. Ce film suit un ancien membre du GIGN, qui vit désormais une vie paisible avec son épouse, enceinte de leur premier enfant. Son quotidien est bouleversé le jour où une organisation criminelle qu'il a combattue au sein du GIGN fait irruption à son domicile et kidnappe sa femme. Contraint d'obéir aux ordres, il n'a que 4 heures pour sauver son épouse.

Guillaume Canet incarne le premier rôle de ce film d'action, qui multiplie les courses poursuites, les fusillades et les tentatives de meurtre. Le casting est complété par Stéphane Caillard (Flo, Marseille), Nassim Lyes (Sous la Seine), Zita Hanrot (Plan Coeur) ou encore Alexis Manenti (César du meilleur espoir 2020 pour Les Misérables).

Si Ad Vitam a été le gros succès français original de 2025, ce n'est toutefois pas la production originale tricolore qui a réalisé le meilleur lancement de tous les temps sur Netflix : sorti en 2024, Sous la Seine est toujours le n°2 des films non-anglophones, avec 102,3 millions de vues en 91 jours d'exploitation.